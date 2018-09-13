13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вооруженных Силах Беларуси завершилось командно-штабное учение, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

"Особенностью учения явилось то, что вопросы обороны страны отрабатывались с опорой на собственную военную организацию государства. Мероприятие позволило повысить слаженность органов военного управления. Командующие, командиры и штабы получили хорошую практику. Учение выявило высокий уровень выучки соединений, воинских частей и подразделений, участвующих в нем. Все поставленные цели достигнуты, задачи выполнены на высоком качественном уровне", - отметили в военном ведомстве.

За активной фазой учения наблюдали военные атташе 15 государств, которые дали высокую оценку действиям войск ВС Беларуси.

В командно-штабном учении, которое прошло в Вооруженных Силах 6-12 сентября приняли участие до 7,5 тыс. военнослужащих, 260 единиц бронетанковой техники, около 30 самолетов и вертолетов. Для выполнения учебно-боевых задач было задействовано 6 полигонов, районы и участки местности Брестской, Гродненской, Минской и Могилевской областей.-0-