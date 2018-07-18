В вузах Беларуси начинаются внутренние вступительные испытания

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В вузах Беларуси сегодня начинаются вступительные испытания, проводимые непосредственно в учреждениях образования, сообщает БЕЛТА.

По 21 июля такие испытания пройдут в Могилевском институте МВД, Университете гражданской защиты МЧС; по 26 июля - в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств; по 24 июля - в иных учреждениях высшего образования. Вступительные испытания в вузах сельхозпрофиля пройдут с 18 по 25 июля (очная форма) и с 6 по 15 декабря (заочная форма).

Зачисление на бюджет продлится по 28 июля, в силовых вузах - по 24 июля, в творческих - по 28 июля. На платное отделение в обычных вузах будут зачислять по 6 августа, в силовых - по 2 августа, в творческих - по 3 августа.

Прием документов на вакантные бюджетные места дополнительного набора в дневной и заочной формах в большинстве вузов пройдет с 30 июля по 1 августа. Информация о наличии вакантных мест допнабора будет размещена на сайтах вузов до 29 июля.

Прием документов на обучение на условиях оплаты в очной (дневной, вечерней) или заочной, в том числе дистанционной, формах для абитуриентов, не сдающих внутренние вступительные испытания, проводится с 12 июля по 4 августа (в силовые вузы - 12-31 июля, в творческие - с 12 июля по 2 августа). Завершится приемная кампания в вузы 6 августа - последний день зачисления на платной основе.-0-