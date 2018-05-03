3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В вузы Беларуси в 2018 году планируется принять 54,5 тыс. студентов, в учреждения профтехобразования - около 31 тыс., сообщил журналистам первый заместитель министра образования Вадим Богуш, передает корреспондент БЕЛТА.

"Объем подготовки в учреждениях высшего образования в этом году несколько сократится. Планируется принять на первую ступень высшего образования около 54,5 тыс. человек, в том числе за счет бюджета - 26,5 тыс.", - уточнил Вадим Богуш. Принимать документы будет 51 учреждение, из которых 42 государственной формы собственности и 9 частных.

Сокращение объема подготовки произошло в основном за счет уменьшения цифр приема на заочную форму (полный срок обучения). "При этом мы предоставляем возможность абитуриентам, которые окончили учреждение среднего специального образования и пошли работать по специальности, на основании вступительных испытаний продолжить обучение в заочной форме в сокращенные сроки по интегрированным учебным планам и программам", - отметил первый замминистра.

В вузах примерно на 10% сократился набор на юридические и экономические специальности. Одновременно произошло увеличение количества бюджетных и платных мест по отдельным техническим специальностям, в том числе в сфере информационных технологий.

Что касается профессионально-технического образования, на этот уровень планируется принять около 31 тыс. выпускников 9-х и 11-х классов, что несколько больше, чем в прошлом году. При этом для обучения на дневной форме предусмотрено 29 тыс. мест. С учетом задач по региональному развитию в колледжах и лицеях также произошло обновление перечня профессий и специальностей, по которым будет вестись подготовка специалистов. В частности, увеличен набор по профилям "техника и технология", "архитектура и строительство" и "общественное питание, бытовое обслуживание".

На уровне среднего специального образования подготовку ведут более 190 учреждений. Цифры приема по отношению к предыдущему году также увеличились. Всего планируется принять более 39 тыс. человек, в том числе 24,5 тыс. - за счет средств бюджета. Введена новая специальность - "хранение и переработка зерна" - в Молодечненском государственном политехническом колледже. Увеличены объемы подготовки по таким профилям, как "здравоохранение" (на 2%), "техника и технология" (на 9%). Прием документов для участия в конкурсе на получение среднего специального образования продлится с 20 июля по 17 августа. При этом за счет средств бюджета документы принимаются с 20 июля по 3 августа. С 4 по 8 августа проводятся вступительные испытания по тем специальностям, где это предусмотрено. До 10 августа идет зачисление за счет средств бюджета, по 16 августа - на платной основе. Абитуриенты, которые поступают после 11-го класса, документы могут подавать с 20 июля до 9 августа (для обучения за счет средств бюджета) и по 16 августа (на платной основе). Вступительные испытания для этой категории абитуриентов проводятся с 10 по 12 августа, зачисление - по 14 августа (за счет бюджета) и по 17 августа (за счет средств обучающихся).

Что касается сельскохозяйственного профиля, здесь есть некоторые отличия. Вступительная кампания как в колледжи, так и высшие учебные заведения проходит в осеннее время.-0-

Сертификат ЦТ-2017 можно использовать и в нынешней приемной кампании в вузы - Богуш Правила приема в учреждения высшего и среднего специального образования Беларуси были скорректированы соответствующим указом №4 от 9 января 2017 года.

Более 2,2 тыс. абитуриентов прошли регистрацию на ЦТ за первый день Юрий Миксюк призвал абитуриентов не откладывать этот вопрос на последний день. В случае возникновения каких-то проблемных вопросов необходимо время на их решение, добавил он.

В Беларуси расширены полномочия учредителей профтехколледжей по корректировке цифр приема "В этом году начинает работать следующее изменение в системе приема: расширяются полномочия учредителей учреждений профессионально-технического образования, прежде всего это местные органы власти, связанные с корректировкой цифр приема", - сказал Вадим Богуш.