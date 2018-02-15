В выходные дни в Беларуси потеплеет

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В предстоящие выходные дни атмосферные фронты принесут в Беларусь более теплый воздух с Западной Европы, морозы ослабеют, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Зима продолжает радовать по-зимнему комфортной погодой. Обширный антициклон, раскинувшийся над Россией, определяет погоду и в Беларуси. Но антициклон медленно отступает на восток, и в предстоящие выходные атмосферные фронты принесут более теплый воздух с Западной Европы, морозы ослабеют", - сообщили в Белгидромете.

В пятницу, 16 февраля, ночью в отдельных районах, днем на значительной части территории страны пройдет небольшой снег. Утром и днем местами ожидаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью составит минус 4 - минус 10, днем будет от 4 градусов мороза до 2 тепла.

В субботу и воскресенье, 17-18 февраля, погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты и более теплые воздушные массы, поступающие с территории Балтийского моря. На большей части территории республики пройдет кратковременный снег, мокрый снег. В отдельных районах ожидается туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 1-7 ниже нуля, днем будет от минус 3 до плюс 3.

В начале следующей недели погодные условия на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления и влажная холодная воздушная масса, поступающая с севера Европы.

В понедельник, 19 февраля, в отдельных районах республики пройдет кратковременный снег. Местами на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью понизится до 5-11 градусов мороза, лишь местами по югу она не опустится ниже минус 2 - минус 4, температура днем составит ноль - минус 6.

Во вторник, 20 февраля, в отдельных районах республики пройдет небольшой кратковременный снег. Местами на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 5-11 мороза, по северу при прояснениях воздух охладится до минус 14, температура днем будет 2-8 градусов мороза.-0-