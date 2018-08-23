В выходные в Беларуси прогнозируются дожди и до 30 градусов тепла

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В выходные в Беларуси будет до 30 градусов тепла и пройдут кратковременные дожди, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Один и тот же антициклон, как, впрочем, и циклон, имеют холодную и теплую сторону. Вчера, сегодня и большинство регионов Беларуси завтра будут находиться во власти одного и того же антициклона, который, зародившись над Германией, смещался на восток через нашу страну, - рассказали в Белгидромете. - Завтра он будет располагаться над Центрально-Черноземными регионами европейской части России. Будет солнечно, сухо, но разница в погоде заключается в том, что в первые два дня мы находились в его холодной части, а завтра окажемся на теплой окраине. Ощутимо прохладно было в утренние часы. Минимальная температура прошедшей ночью составила 6-12 градусов, местами в низинах воздух остывал до плюс 2-5".

В предстоящие сутки теплый воздух начнет распространяться на нашу страну. Завтра, 24 августа, в ночные и утренние часы будет 10-16 тепла, по востоку в отдельных районах - плюс 6-9 градусов. Во второй половине дня воздух будет прогреваться от 23 градусов по северо-востоку до 30 по западу страны. Будет преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня по западу Брестской и Гродненской областей, куда приблизится фронтальный раздел из Польши, возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер прогнозируется юго-восточный, ночью умеренный, днем порывистый.

В предстоящие выходные погоду будут определять малоподвижные фронтальные системы, перемещающиеся с Западной Европы. Так, в субботу ночью в западных, а днем и в центральных районах республики пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах - сильные дожди. Местами грозы. Ветер южный, юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит от 10 на востоке до 18 градусов на западе, днем - от 21 по северо-западу до 30 по юго-востоку.

В воскресенье в западных и центральных районах ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах пройдут сильные дожди, местами грозы. Ветер будет южный, с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит плюс 12-18, днем - 18-25, по юго-востоку - 26-30 градусов.

Что касается погоды в столице, то завтра будет малооблачно, под утро температура понизится до 11-13 градусов, днем солнце прогреет воздух до 27 градусов. В субботу прогнозируется облачно с прояснениями. Ночью будет без существенных осадков, днем - кратковременный дождь. Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 14-16 тепла, днем - 25-27 градусов. В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, с переходом на северо-западный 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 14-16, днем - 22-24 градуса.

"По предварительному прогнозу, в начале следующей недели дожди распространятся на всю страну, день ото дня будет становиться прохладнее. Так что на следующей неделе можно будет сказать - здравствуй, осень", - добавили в Белгидромете.-0-

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