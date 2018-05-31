В жилищном строительстве акцент будет сделан на создании комфортной среды - Кручанов

31 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В жилищном строительстве в Беларуси акцент будет сделан на создании комфортной среды. Об этом заявил журналистам первый заместитель министра архитектуры и строительства Александр Кручанов сегодня в Гродно на международной конференции по теме устойчивого жилищного хозяйства и городского планирования, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас необходимо говорить о создании жилой среды. Это квартал застройки, включающий комфортабельное жилье, в том числе экономкласса, и всю необходимую инфраструктуру: детский сад, школу, магазин, места для отдыха. Положительный опыт в этом направлении есть в Гродно и Минске. С каждым годом повышается и качество жилья для нуждающихся, касается это, например, планировки таких квартир", - сказал Александр Кручанов.

"Мы сможем на основании мирового опыта, своих наработок и результатов исследований экспертов определить, где есть возможность прибавить в градостроительной политике, подходах к проектированию, выделению земельных участков, строительства жилья", - добавил первый замминистра.

Он уточнил, что в Беларуси в 2018 году планируется ввести около 4 млн. кв.м жилья. "Преодолели спад. В следующем году планируем еще больше увеличить этот показатель. Способствуют этому и новые схемы финансирования строительства жилья", - отметил Александр Кручанов. По его словам, поставлена задача, чтобы как минимум 40% программы по вводу жилья решалось за счет индивидуального жилищного строительства. В этом направлении лидируют Брестская и Гродненская область.

Первоочередная задача государства - обеспечить жильем нуждающихся. В улучшении жилищных условий сегодня нуждаются свыше 670 тыс. человек, в том числе около 34 тыс. многодетных семей.

По итогам I квартала средняя стоимость жилья с господдержкой составила Br831 за 1 кв.м. Самый дорогой метр такого жилья (около Br990) - в Минске. Самое дешевое жилье - в Гомельской области, где стоимость 1 кв.м составила Br669. На конец года стоимость жилья с господдержкой в среднем по стране должна составить Br924 за 1 кв.м. "Впрочем, в прошлом году мы на плановую цифру не вышли. Стоимость оказалась ниже. Думаю, и в этом году сложится такая же ситуация", - заметил Александр Кручанов.

В Гродно 31 мая и 1 июня проходит международная конференция "Устойчивое жилищное хозяйство и городское планирование: национальные приоритеты Республики Беларусь и лучшие примеры мировой практики". Она проводится Министерством архитектуры и строительства совместно с ПРООН, ЕЭК ООН и ООН-Хабитат, а также Минприроды. Участие в ней принимают национальные эксперты стран СНГ в сфере ЖКХ и градостроительства, главные архитекторы белорусских городов, представители и специалисты региональных исполнительных комитетов и других заинтересованных организаций.-0-