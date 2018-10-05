Вакульчик: Беларусь объявила персонами нон грата двух иностранных шпионов

5 октября, Минск /Светлана Савко - БЕЛТА/. Беларусь объявила персонами нон грата двух иностранных шпионов. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель КГБ Валерий Вакульчик, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам Валерия Вакульчика, на этой неделе двух человек, иностранцев, в Беларуси "объявили персонами нон грата". Он не уточнил, гражданами какой страны они являются. Председатель КГБ отметил, что шпионаж связан с внешней политикой.-0-
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