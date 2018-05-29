Валуев попробовал мед с пасеки Полесского заповедника и белорусские сыры

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский политик и легенда бокса Николай Валуев посетил Хойникский район, где попробовал мед с пасеки Полесского заповедника и белорусские сыры. Сюжет о визите в Чернобыльскую зону депутата Госдумы России и чемпиона мира в тяжелом весе показал телеканал СТВ , сообщает БЕЛТА.

Николай Валуев высоко оценил проводимую в Беларуси работу по реабилитации пострадавших от аварии на ЧАЭС земель. "У вас проблемы решаются в комплексе. Я понимаю, что это недешевое удовольствие - вводить в оборот обратно эти земли. Тем не менее, все силы брошены на то, чтобы люди оставались, жили здесь", - сказал он.

В ближайшие несколько лет на чернобыльские проекты из союзного бюджета планируется выделить около 900 млн российских рублей. Как отметила председатель комиссии Парламентского собрания по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий Галина Филиппович, если ранее говорилось о ликвидации последствий, то в новой программе предлагается обсудить иной уровень сотрудничества, направленный на возвращение пострадавших территорий к полноценной жизни.

Как сообщалось ранее, на заседании комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий, которое прошло на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, обсуждались вопросы защиты населения и реабилитации территорий, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. В мероприятии приняли участие представители Минздрава, МЧС Беларуси и России, Минфинов двух стран, Минлесхоза, Минсельхозпрода, а также Гомельского облисполкома.-0-