Вариант электронной медкарты пациента будет представлен на выставке "Здравоохранение Беларуси"

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вариант интегрированной электронной медицинской карты пациента будет представлен на XXV Международной специализированной выставке "Здравоохранение Беларуси" в Минске, сообщил журналистам специалист отдела по формированию электронного здравоохранения РНПЦ медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения Александр Семенов, передает корреспондент БЕЛТА.

Интегрированная электронная медкарта - один из основных элементов национальной системы электронного здравоохранения. Она будет содержать всю информацию о пациенте с момента его рождения. "Родился ребенок - на него сразу заводится медицинская документация в электронном виде и начинает наполняться необходимыми данными", - сказал Александр Семенов.

В электронной медкарте будут содержаться персональные данные пациента, информация о профилактических прививках, диагнозах, всех пройденных исследованиях (лабораторных, функциональных, радиологических), профосмотрах, случаях госпитализаций и др. Врач любого учреждения здравоохранения при обращении пациента сможет ввести его идентификационный номер и получить доступ к этим сведениям.

Интегрированная электронная медкарта, как ожидается, облегчит труд врача и улучшит качество оказания медпомощи. Всю необходимую информацию медик увидит на компьютере на своем рабочем месте или удаленно на планшете или своем мобильном телефоне. Последнее особенно актуально, когда речь идет о вызовах врача на дом или оказании медицинской помощи бригадами скорой помощи. Например, у пациента какое-то экстренное состояние, он без сознания. Введя идентификационный номер, врач будет видеть историю болезни человека и с учетом этого более оперативно выстраивать лечение.

Проект по организации национальной системы электронного здравоохранения предполагает создание пациентом личного кабинета. С его помощью человек сможет записаться на прием к врачу или отменить запись, вызвать врача на дом, заказать и получить выписку из медицинских документов. Здесь же будет информация о сделанных и предстоящих прививках.

Как рассказал заместитель министра здравоохранения Вячеслав Шило, элементы электронной амбулаторной карты уже есть в некоторых учреждениях здравоохранения, например, в 39-й поликлинике в Минске, которая полностью информатизирована. В полном объеме электронное здравоохранение должно заработать в Беларуси к 2022 году.

Выставка "Здравоохранение Беларуси" пройдет с 27 по 30 марта в Минске по пр. Победителей, 20/2 (Футбольный манеж). Это главная выставка страны в области медицины и здравоохранения. Более 20 лет она привлекает большое количество участников из Беларуси и зарубежья, которые рассматривают это событие как ключевое для демонстрации новых достижений и разработок, встреч с партнерами и потенциальными клиентами, общения с врачами и администрациями медицинских учреждений.-0-