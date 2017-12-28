Варианты бренда Беларуси планируется представить в феврале

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Варианты бренда Беларуси планируется представить для общественного обсуждения в феврале, сообщил в интервью БЕЛТА заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной.
Замминистра отметил, что над созданием бренда страны идет активная работа. В июле этого года в Минске с участием главы Всемирной туристской организации (ЮНВТО) Талеба Рифаи прошла конференция по брендингу территорий. В Беларуси туристическое мероприятие такого масштаба прошло впервые.
"При выборе бренда страны Беларуси будет представлен в том числе вариант ЮНВТО. Но сразу подчеркну - бренд страны будет выбран с учетом общественного мнения. Предположительно, уже в феврале мы сможем представить варианты бренда для общественного обсуждения", - рассказал Михаил Портной.
У пяти туристических дестинаций в регионах Беларуси уже есть свои бренды, разработанные по проекту Европейского союза "Поддержка устойчивого развития туризма в Беларуси". Этот проект тоже представит свой вариант бренда страны.
*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-
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