11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вечерняя споттинг-сессия пройдет в Национальном аэропорту Минск 15 июня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе аэропорта.

Мероприятие приурочено к 35-му дню рождения Национального аэропорта Минск, а также к пятилетию проведения первого официального споттинга.

"Столичный аэропорт предоставит участникам споттинг-сессии-2018 уникальную возможность побывать на территории аэродрома и взлетно-посадочной полосы в вечернее и ночное время. Количество споттеров строго ограничено: первые 30 человек, приславших заявки, станут участниками мероприятия. Заявки на участие в споттинг-сессии следует присылать на электронный адрес: pressa@airport.by", - пояснили в пресс-службе.

В заявке необходимо указать ФИО (полностью), паспортные данные: серия и номер, адрес прописки, а также контактный телефон, e-mail и список оборудования. Возраст участников - от 18 лет. В заявке необходимо уточнить участие в ночной фотосъемке. Аэропорт просит участников предварительно предоставлять информацию о том, где будут публиковаться сделанные фотоснимки (блоги, интернет-сайты, прочие СМИ).

"В случае одобрения заявки человек обязательно получит подтверждение по электронной почте до 13 июня. О любых изменениях в сроках либо условиях проведения будет сообщаться дополнительно в оперативном порядке. Национальный аэропорт Минск оставляет за собой право использования фотоматериалов, сделанных во время вечерней споттинг-сессии, во всех промоматериалах предприятия с обязательным упоминанием автора", - отметили в пресс-службе.

РУП "Национальный аэропорт Минск" - первый международный аэропорт Беларуси, сертифицированный в соответствии с международным стандартом ISO 9001 комплексно по всем направлениям деятельности. Полеты из столичного аэропорта выполняются более чем по 40 международным направлениям Европы, Ближнего Востока и других регионов.-0-