9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ведение противовоздушного боя отработают на полигоне Доманово подразделения ВВС и ПВО в ходе командно-штабного учения, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

На полигоне Доманово подразделения противовоздушной обороны заступили на боевое дежурство. "Сегодня в рамках учения для подразделений ВВС и войск ПВО спланировано ведение противовоздушного боя", - проинформировали в оборонном ведомстве.

Под Борисовом на 227-м общевойсковом полигоне продолжается боевое слаживание отдельной механизированной бригады. "Под руководством командующего войсками Северо-западного оперативного командования управление сформированной бригады приступило ко второму этапу командно-штабного учения, а подразделения бригады проводят контрольные тактические и тактико-специальные занятия, завершают подготовку к выполнению задач по предназначению", - отметили в Минобороны.

Набирает обороты батальонное тактическое учение отдельного механизированного батальона бригады. "Военнообязанные, призванные из запаса, в ходе учения проводят боевые стрельбы из стрелкового оружия и вооружения боевых машин. Обеспечивают действия батальона армейская и штурмовая авиация - вертолеты Ми-8 и учебно-боевые самолеты Як-130", - добавили в министерстве.

Как сообщалось, командно-штабное учение с призванными из запаса военнообязанными началось на 227-м общевойсковом полигоне под Борисовом 7 апреля. В активную фазу вошло спланированное в рамках комплексной проверки Вооруженных Сил тактическое учение с авиацией и зенитными ракетными войсками. Подразделения противовоздушной обороны 6 и 7 апреля совершили марш своим ходом на полигон Доманово, где приступили к выполнению учебно-боевых задач с боевыми пусками зенитных управляемых ракет.-0-