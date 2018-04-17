Ведущие мировые ученые в области репродуктивной медицины станут участниками конгресса в Минске

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. II Международный междисциплинарный конгресс "Проблемы репродукции: инновационные технологии в репродукции" пройдет 23-25 апреля в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Участниками мероприятия станут ученые, специалисты, авторитетные зарубежные эксперты, представляющие университеты, клиники и медицинские центры России, Украины, Испании, Италии, Португалии, Чехии, Грузии, Германии, Франции и др. На конгрессе, в частности, выступит почетный генеральный секретарь Международной федерации акушерства и гинекологии (FIGO), основатель школы перинатальной медицины Флоренции Жан Карло ди Ренцо. Ожидается прибытие профессора медицины университета Лиссабона, генерального секретаря Европейской ассоциации перинатальной медицины, председателя комитета безопасного материнства FIGO Диого Айрес-де-Кампоса. Гостем конгресса также станет всемирно известный врач-акушер, ученый, новатор, публицист, основатель Научно-исследовательского центра первичного здоровья в Лондоне Мишель Оден.

Среди белорусских участников будут акушеры-гинекологи, педиатры, терапевты, эндокринологи. Например, с докладом выступит известный белорусский специалист, профессор кафедры акушерства и гинекологии БелМАПО Ольга Пересада.

В репродуктивной медицине сегодня развивается мультидисциплинарный подход. В условиях повышенного интереса общества к вопросам планирования семьи, безопасных родов, ответственного родительства проведение конгресса с участием ведущих мировых ученых приобретает особую актуальность.

На мероприятии будут обсуждаться вопросы репродуктивного здоровья - от планирования семьи до рождения здорового ребенка, пути преодоления бесплодия при различных гинекологических заболеваниях, сложные вопросы вспомогательных репродуктивных технологий, включая предимплантационный генетический скрининг, вопросы мужского здоровья, проблемы менопаузы.-0-