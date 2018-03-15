Ведущие педагоги Беларуси расскажут о современных тенденциях образования детей с нарушением слуха

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский научно-методический семинар "Современные тенденции образования детей с нарушением слуха" пройдет в Белорусском государственном педагогическом университете им. М.Танка, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.
Участники встречи смогут посетить мастер-классы по темам: "Аудиовизуальные комплексы как средство развития речи детей с нарушением слуха на уровнях дошкольного и первой ступени общего среднего образования", "Роль и место учреждения специального образования в ресурсной поддержке инклюзивного образовательного пространства", "Особенности настройки кохлеарного импланта у детей разного возраста. Технические рекомендации по пользованию кохлеарного импланта" и др.
Семинар пройдет 16 марта на базе Института инклюзивного образования БГПУ. Целью мероприятия станет обобщение результатов современных теоретических исследований и практического опыта в области обучения, воспитания и коррекционной работы с детьми с нарушением слуха на уровнях дошкольного и общего среднего образования.
Программой семинара предусмотрены выступления известных специалистов - сурдопедагога Санкт-Петербургского научно-исследовательского института уха, горла, носа и речи Инны Королевой, директора РНПЦ оториноларингологии Николая Гребня, заместителя директора Института инклюзивного образования БГПУ Светланы Феклистовой, представителей организаций, осуществляющих техническую поддержку слухоречевой реабилитации детей с нарушением слуха.-0-
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