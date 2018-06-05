"Великий камень" и ЕБРР подписали меморандум о взаимопонимании

5 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Индустриальный парк "Великий камень" и ЕБРР заключили меморандум о взаимопонимании, передает корреспондент БЕЛТА.
Документ подписан сегодня в МИД между администрацией Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", Компанией по развитию индустриального парка и Европейским банком реконструкции и развития. Меморандум направлен на развитие сотрудничества между ними. В беседе с корреспондентом БЕЛТА главный исполнительный директор Компании по развитию индустриального парка Ху Чжэн отметил важность документа для более активной реализации проектов в "Великом камне".
Заключение документа состоялось во время визита в Беларусь вице-президента Европейского банка реконструкции и развития Алана Пию. В соответствии с программой визита накануне подписания меморандума прошли переговоры министра иностранных дел Владимира Макея с вице-президентом ЕБРР, во время которых стороны подтвердили заинтересованность в развитии дальнейшего сотрудничества Беларуси и ЕБРР. На встрече обсужден ход реализации совместных проектов, а также новые направления взаимодействия Беларуси и ЕБРР. Стороны констатировали положительную динамику сотрудничества Беларуси и Европейского банка реконструкции и развития. Также рассмотрены вопросы подготовки предстоящего консультативного визита делегации Совета директоров ЕБРР в Беларусь в сентябре 2018 года.
Европейский банк реконструкции и развития создан в 1991 году. Стратегическими приоритетами деятельности ЕБРР в Беларуси на текущий период объявлены повышение конкурентоспособности реального сектора экономики, а также повышение устойчивости и качества услуг государственной инфраструктуры. Во взаимодействии с банком разработана и утверждена правительством дорожная карта сотрудничества Беларуси и ЕБРР, в которой закреплены основные проекты и приоритетные направления взаимодействия.-0-
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