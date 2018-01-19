"Великий камень" первым в Беларуси получил международное свидетельство образцовой экологичности

19 января, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" первым в Беларуси получил сертификат EMAS Eco-Management and Audit Scheme Европейского союза как свидетельство образцовой экологической направленности. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил первый заместитель генерального директора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Кирилл Коротеев.

"Впервые в Беларуси получен сертификат EMAS Европейского союза как свидетельство нашей образцовой экологической направленности. Данная сертификация считается наиболее передовой в мире системой менеджмента в соответствии с принципами устойчивого развития", - рассказал Кирилл Коротеев.

Цель EMAS - улучшить и сделать более эффективной работу по защите окружающей среды, способствовать постоянному улучшению экологических характеристик деятельности организаций. Получение свидетельства является добровольным, его наличие создает позитивный образ организаций, демонстрируя осознание их ответственности за окружающую среду.-0-