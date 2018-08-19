"Веломисс-2018" выбрали в Минске

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Веломисс-2018" выбрали сегодня в Минске. Ею названа Екатерина Шантар, передает корреспондент БЕЛТА.

Конкурс проводился во время соревнований по велосипедному спорту на шоссе "Кубок Минска" и "Гран-при Минска" и собрал около 300 девушек.

Второе и третье места жюри присудило Оксане Гайнулиной и Полине Махановой. В номинации "Велограция" победу одержала Екатерина Коненкова, в номинации "Велоспорт" - Екатерина Тимашкова. "Мисс зрительских симпатий" признана Дарья Майтак.

Самым очаровательным велосипедисткам вручены ценные призы, в том числе и велосипеды.

Конкурс "Веломисс" прошел в третий раз. Для выхода в финал участникам необходимо было преодолеть шесть испытаний, которые были разделены на две категории: стиль и спорт. Полученные за них баллы суммировались.-0-

Фото Максима Гучека