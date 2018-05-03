Венок от посольства Беларуси возложен в Москве к Могиле Неизвестного Солдата

3 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Венок от посольства Беларуси в России возложен сегодня в Москве к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, сообщили БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.

Торжественная церемония была посвящена 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ее участники возложили также цветы к памятным знакам "Город-герой Минск" и "Брестская крепость-герой" в Александровском саду.

"По сложившейся традиции белорусские дипломаты и сотрудники посольства накануне Дня Победы здесь в Александровском саду, у Могилы Неизвестного Солдата, отдают дань памяти всему поколению победителей в той страшной войне. Именно в таких местах особенно отчетливо осознаешь, что нет ничего ценнее мира, дороже жизни на земле", - отметил, общаясь с журналистами, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Игорь Петришенко.

Игорь Петришенко

За Победу в Великой Отечественной войне советский народ заплатил огромную цену - 27 миллионов жизней. Беларусь за годы войны потеряла каждого третьего жителя.

"Именно в такие памятные дни и праздничные даты наиболее остро чувствуешь, насколько важен, а порой и хрупок мир, - сказал посол. - И именно сейчас, когда кое-где стали забывать уроки Второй мировой войны, когда в угоду политической конъюнктуре пытаются даже обелить нацизм, значение Великой Победы многократно возрастает. Поэтому мы вместе с россиянами выступаем сегодня с согласованных позиций на всех международных площадках против ревизионистских попыток принизить подвиг советского солдата, вернувшего свободу многим народам Европы, защитившего мир от коричневой чумы двадцатого века - фашизма. Надежно храним и впредь будем тщательно беречь память о Великой Победе - иного просто не дано".

Вместе с Игорем Петришенко в церемонии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, первый вице-спикер Госдумы России Иван Мельников, государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, член Коллегии (министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Валерий Корешков, статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, заместитель генерального секретаря ОДКБ Петр Тихоновский, ответственный секретарь Парламентского собрания Союза Беларуси и России Сергей Стрельченко, представители Исполнительного комитета СНГ, научных и творческих кругов Москвы, белорусской диаспоры.

Образцовый оркестр Почетного караула Московского гарнизона исполнил Государственный гимн Беларуси. Перед участниками мероприятия торжественным маршем прошла рота 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.-0-