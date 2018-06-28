Венок по случаю Дня Независимости Беларуси возложен в Москве к Могиле Неизвестного Солдата

28 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Венок от посольства Беларуси возложен сегодня в Москве к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Торжественная церемония была посвящена 74-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Дню Независимости Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

В церемонии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Игорь Петришенко, государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, вице-спикер Госдумы России Иван Мельников, представители интеграционных структур, белорусской диаспоры, дипломаты. Участники церемонии возложили также цветы к памятным знакам "Город-герой Минск" и "Брестская крепость-герой", установленным на аллее городов-героев в Александровском саду.

Общаясь с журналистами, Игорь Петришенко сказал, что дата Дня Независимости Беларуси, установленная по результатам всенародного референдума, связана с освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков, а не с распадом Советского Союза. Он также отметил, что независимость Беларуси была укреплена достижениями страны в промышленности, сельском хозяйстве, IT-технологиях, науке, культуре и в других сферах. "Мы видим, как хорошеет наша земля. Этот год объявлен Годом малой родины и многие наши российские друзья и коллеги откликнулись, чтобы вернуться к истокам, поклониться родной земле и сделать нашу страну краше и еще более привлекательной", - сказал посол.-0-

Фото посольства Беларуси в России