Верховный суд Беларуси и БДИПЧ обсудили рабочий план совместного проекта

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочий план реализации совместного проекта "Сотрудничество между БДИПЧ и Беларусью в сфере верховенства права" обсудили сегодня на встрече в Верховном суде, сообщили БЕЛТА в пресс-службе суда.
Участниками встречи стали представители Верховного суда Беларуси и Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).
Стороны обсудили рабочий план реализации проекта, его дальнейшее развитие. Были намечены основные направления обучающих тематических семинаров и тренингов для судей в Институте переподготовки и повышения квалификации судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции БГУ с привлечением международных экспертов в сфере верховенства права.-0-
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