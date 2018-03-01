Верховный суд Беларуси и БДИПЧ обсудили рабочий план совместного проекта

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочий план реализации совместного проекта "Сотрудничество между БДИПЧ и Беларусью в сфере верховенства права" обсудили сегодня на встрече в Верховном суде, сообщили БЕЛТА в пресс-службе суда.

Участниками встречи стали представители Верховного суда Беларуси и Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).

Стороны обсудили рабочий план реализации проекта, его дальнейшее развитие. Были намечены основные направления обучающих тематических семинаров и тренингов для судей в Институте переподготовки и повышения квалификации судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции БГУ с привлечением международных экспертов в сфере верховенства права.-0-