Верховный суд Беларуси и БДИПЧ обсудили рабочий план совместного проекта

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочий план реализации совместного проекта "Сотрудничество между БДИПЧ и Беларусью в сфере верховенства права" обсудили сегодня на встрече в Верховном суде, сообщили БЕЛТА в пресс-службе суда.
Участниками встречи стали представители Верховного суда Беларуси и Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).
Стороны обсудили рабочий план реализации проекта, его дальнейшее развитие. Были намечены основные направления обучающих тематических семинаров и тренингов для судей в Институте переподготовки и повышения квалификации судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции БГУ с привлечением международных экспертов в сфере верховенства права.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3896 BYN
|2.385 BYN
|2.392 BYN
|USD
|1.9587 BYN
|1.957 BYN
|1.959 BYN
|RUB
|3.4672 BYN
|3.455 BYN
|3.465 BYN