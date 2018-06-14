Верховный суд Беларуси и ЮНИСЕФ подписали план сотрудничества на 2018 год

Во время подписания. Фото Верховного суда

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный суд Беларуси и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) подписали план сотрудничества на 2018 год, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу суда.

Подписи под документом поставили председатель Верховного суда Валентин Сукало и представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси Рашед Мустафа Сарвар.

План предусматривает укрепление методологической деятельности судов общей юрисдикции Беларуси по рассмотрению дел с участием несовершеннолетних, а также совершенствование профессиональной квалификации судей и иных специалистов в области юстиции для несовершеннолетних. Мероприятия этого документа нацелены прежде всего на применение в отношении несовершеннолетних дружественных процедур отправления правосудия.

Запланировано проведение международной конференции по предупреждению преступлений несовершеннолетних, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

Рашед Мустафа Сарвар заверил, что ЮНИСЕФ готов оказать любую посильную экспертную помощь по улучшению ситуации с защитой прав детей в регионе. Валентин Сукало подтвердил, что для судебной системы страны приоритетно обеспечение качества рассмотрения дел о преступлениях несовершеннолетних.-0-