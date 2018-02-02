Вернулся на родину последний из белорусов, находящихся в плену в Ливии с 2011 года

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вячеслав Качура - последний из числа белорусских граждан, насильственно удерживавшихся в Ливии с августа 2011 года одной из так называемых революционных бригад - вернулся сегодня на родину, передает корреспондент БЕЛТА.

Вячеслав Качура прибыл в Минск пассажирским авиарейсом из Москвы. В аэропорту его встречали сын и дочь, представитель белорусского внешнеполитического ведомства и журналисты.

В плену он находился более шести лет. Все эти годы проблема оставалась предметом внимания белорусской стороны.

По словам замначальника главного консульского управления МИД Беларуси Александра Лукашевича, освобождение Вячеслава Качуры стало возможным благодаря целенаправленной упорной работе и содействию друзей Беларуси из многих стран.

"МИД Беларуси выражает свою благодарность партнерам, которые содействовали решению всех вопросов, связанных с освобождением и возвращением нашего гражданина", - заявил дипломат.

В свою очередь Вячеслав Качура с волнением сказал, что очень рад долгожданной встрече со своими родными. Первым делом он планирует заняться восстановлением документов и пройти медицинское обследование.-0-

Фото Рамиля Насибулина.