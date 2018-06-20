Вероятность присоединения Беларуси к конвенциям ООН в сфере безгражданства высока - Бушарди

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. У Беларуси высокий потенциал для присоединения к конвенциям ООН в сфере безгражданства. Об этом сообщил сегодня журналистам представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Беларуси Жан-Ив Бушарди, передает корреспондент БЕЛТА.

Лица без гражданства составляют наиболее многочисленную группу граждан, которыми занимается УВКБ ООН в Беларуси. Это порядка 6 тыс. человек. "Один из выводов исследования положения лиц без гражданства, проведенного при поддержке МВД Беларуси в конце 2017-го - начале 2018 года, заключается в том, что у республики высокий потенциал для присоединения к конвенциям ООН в сфере безгражданства и поддержке глобальной кампании ООН, направленной на ликвидацию этой проблемы к 2024 году, - сказал Жан-Ив Бушарди. - Чтобы привлечь больше внимания к теме, планируем провести крупную международную конференцию в конце текущего года".

Все лица без гражданства на территории Беларуси имеют урегулированный правовой статус. "Кроме того, их права в части возможности выезда из Беларуси или въезда соблюдаются - им может быть оформлен проездной документ, дающий такое право. Напряженности в этом вопросе с данной категорией граждан нет. Но, следуя глобальным тенденциям, мы совместно с партнерами работаем над присоединением к конвенциям", - сказал заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Александр Татура.

Конвенция о статусе апатридов (лиц, которые не рассматриваются гражданином каким-либо государством в силу его закона) принята 28 сентября 1954 года Конференцией полномочных представителей.

Конвенция ООН о сокращению безгражданства принята 30 августа 1961 года Конференцией полномочных представителей, состоявшейся в 1959 году и вновь созванной в 1961 году. Вступила в силу 13 декабря 1975 года.-0-