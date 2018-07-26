Вертолет МЧС Беларуси отправился в Латвию для помощи в тушении пожара

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вертолет Ми-8 МЧС Беларуси отправился в Латвию для помощи в тушении пожара, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

"Вертолет Ми-8 МЧС вылетел в Латвию для помощи в тушении пожара в экосистеме. С просьбой о помощи выступила латвийская сторона. Экипаж вертолета и 6 спасателей отправились в соседнюю страну сегодня утром", - проинформировали в ведомстве. Вертолет направлен по поручению Президента Беларуси.

Белорусские спасатели изучили местность, где идет тушение обширного пожара, определили места забора воды, решили все вопросы по пересечению границы и размещению борта в Латвии. К тушению Ми-8 приступит сразу по прилете.

Ми-8 оборудован специальным водосливным устройством, он может забирать 2,5 т воды почти из любого водоема. У авиации МЧС Беларуси есть большой опыт тушения пожаров в природных экосистемах в сложных условиях. Помощь в ликвидации очагов огня оказывалась Турции, Греции, России.-0-