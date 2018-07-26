26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вертолет МЧС Беларуси прилетел в Латвию для помощи в тушении пожара, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
"Борт авиации МЧС Беларуси в 14.57 приземлился на аэродроме вблизи города Талси. Экипаж приступит к работе по тушению пожара в ближайший час", - проинформировали в ведомстве.
Как сообщалось, сегодня утром вертолет Ми-8 МЧС Беларуси с 6 спасателями на борту вылетел в Латвию для помощи в тушении пожара в экосистеме. Белорусские спасатели изучили местность, где идет тушение обширного пожара, определили места забора воды, решили все вопросы по пересечению границы и размещению борта.
Вертолет Ми-8 оборудован специальным водосливным устройством, он может забирать 2,5 т воды почти из любого водоема. У авиации МЧС Беларуси есть большой опыт тушения пожаров в природных экосистемах в сложных условиях. Помощь в ликвидации очагов огня оказывалась Турции, Греции, России.-0-
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