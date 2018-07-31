31 июля, аэродром Липки /Корр. БЕЛТА/. Вертолет МЧС Беларуси вернулся после тушения пожара в Латвии, передает корреспондент БЕЛТА.

Вертолет приземлился сегодня на аэродроме Липки под Минском, где базируется авиация МЧС. Экипаж встречал первый заместитель министра Александр Худолеев, личный состав и родные. "Искренние слова благодарности за труд. Огромное спасибо за выполненную задачу, спасибо за то, что доказали - Республика Беларусь готова прийти на помощь нашим друзьям и соседям", - поблагодарил пилотов Александр Худолеев.

Начальник государственного авиационного аварийно-спасательного учреждения "Авиация" МЧС Беларуси Тадеуш Курсевич был командиром экипажа Ми-8, который оказывал помощь в тушении пожара. "С 26 по 31 июля экипаж в составе 6 человек выполнял боевую задачу по оказанию помощи в тушении лесных пожаров в районе населенного пункта Талси. Налет составил 20 часов, сброшено на очаги пожара порядка 500 т воды. Задачу мы выполнили полностью, с высоким качеством. Руководство Латвийской Республики и те, с кем мы работали, отметили высокий уровень подготовки наших пилотов. Вернулись на место основной дислокации без замечаний, личный состав доволен, техника исправна", - сказал Тадеуш Курсевич.

По словам начальника авиации МЧС, масштаб пожара был очень большим - горело около 1,2 га леса. "Это все ушло из под контроля, огонь раздувал сильный порывистый ветер. И без авиации было очень сложно справиться - там болотистая местность, техника дойти не может, нельзя дотянуть пожарные рукава. Верховой пожар можно было ликвидировать только с помощью авиации", - отметил Тадеуш Курсевич. Он добавил, что белорусский экипаж хорошо сработался с иностранными коллегами. Работа начиналась с рассвета и продолжалась весь световой день - до 9-10 часов вечера.

Начальника технического расчета по авиационному оборудованию Александра Побата встречала жена Татьяна с маленькой дочкой Машей. "При каждом таком вылете мы волнуемся, конечно, следим за новостями, ждем, пока появится онлайн. Скучаем и с нетерпением ждем домой", - поделилась эмоциями супруга. Александр признался, что поддержка из дома чувствуется: "Я уже не первый раз был в заграничной командировке, задания всегда непростые - везде есть свои нюансы. А на подлете домой, когда вижу родных на аэродроме, чувствую волнение. Даже слеза пробивается".

Как сообщалось, утром 26 июля вертолет Ми-8 МЧС Беларуси с шестью спасателями на борту вылетел в Латвию для помощи в тушении пожара. Белорусские спасатели заранее изучили местность, определили места забора воды, решили все вопросы по пересечению границы и размещению борта. Днем вертолет приземлился на аэродроме вблизи города Талси, и экипаж приступил к тушению.

Ми-8 оборудован специальным водосливным устройством, он может забирать 2,5 т воды почти из любого водоема. У авиации МЧС Беларуси есть большой опыт тушения пожаров в природных экосистемах в сложных условиях. Помощь в ликвидации очагов огня оказывалась Турции, Греции, России.

Пожар в Талсинском районе начался 17 июля на торфяном болоте, затем огонь перекинулся на лес. В тушении кроме белорусского Ми-8 были задействованы два вертолета из Латвии и Литвы.-0-