Вертолет МЧС Беларуси за день сбросил 200 т воды при тушении пожара в Латвии

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вертолет МЧС Беларуси за день сбросил около 200 т воды при тушении пожара в Латвии, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

В небе Латвии авиаторы из Беларуси 27 июля работали 9,5 часов. Проведено 74 сброса воды - это около 200 т. Сильнейший ветер создавал дополнительные проблемы пилотам трех вертолетов - из Литвы, Латвии и Беларуси. По словам экипажей, без авиации вчерашний день привел бы к катастрофическому увеличению площади пожара. Сегодня ветер стих, Ми-8 вновь приступил к тушению.

Начальник авиации МЧС Тадеуш Курсевич рассказал о складывающейся обстановке. "Вчера начали работать в 8 утра и закончили в 9 вечера. Работать было сложно по причине очень сильного порывистого ветра, возникали новые очаги пожара - раздувались. К тому же поступила информация, что где-то в 60 км зафиксирован новый пожар. Вчера без авиации ничего не вышло бы, потому что есть участки, куда по земле подойти нельзя", - отметил Тадеуш Курсевич.

Как сообщалось, утром 26 июля вертолет Ми-8 МЧС Беларуси с шестью спасателями на борту вылетел в Латвию для помощи в тушении пожара. Белорусские спасатели заранее изучили местность, определили места забора воды, решили все вопросы по пересечению границы и размещению борта. Днем вертолет приземлился на аэродроме вблизи города Талси, и экипаж приступил к тушению.

Ми-8 оборудован специальным водосливным устройством, он может забирать 2,5 т воды почти из любого водоема. У авиации МЧС Беларуси есть большой опыт тушения пожаров в природных экосистемах в сложных условиях. Помощь в ликвидации очагов огня оказывалась Турции, Греции, России.

Пожар в Талсинском районе начался 17 июля на торфяном болоте, затем огонь перекинулся на лес. Сейчас во многих местах все еще есть очаги горения. В тушении кроме белорусского Ми-8 задействованы два вертолета из Латвии и Литвы.-0-