Весеннее половодье в этом году пройдет спокойно - Белгидромет

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Весеннее половодье в этом году пройдет спокойно. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Роман Лабазнов, предает корреспондент БЕЛТА.

"Исходя из особенностей рельефа и гидрологического режима водных объектов, в соответствии с нашими прогнозами об уровнях воды, которые ожидаются на реках, есть вероятность подтопления частных домов и хозяйственных объектов на территории Могилевской, Гомельской и Брестской областей, - сказал Роман Лабазнов. - Гидрометеорологические условия к настоящему времени следующие: снежный покров полностью отсутствует на территории бассейнов Немана, Вилии и Западного Буга, а также большей части территории бассейна Припяти. Местами на территории бассейнов Западной Двины и Березины. Высота снежного покрова в целом в Беларуси составляет от 1 см до 29 см. Наибольшие запасы воды в снежном покрове образовались в бассейнах Днепра и Сожа, преимущественно на территории России. Интенсивность роста уровня воды на этих реках и их притоках будет зависеть от того, насколько интенсивно будет таять снег". По словам начальника Белгидромета, исходя из прогнозов, критической ситуации не возникнет.

Средние многолетние даты начала весеннего половодья отмечаются на реках юго-западной части страны в первой декаде марта, а на реках северной и северо-восточной - в конце марта. "В текущем году весеннее половодье началось в сроки близкие к средним многолетним. Этой весной разливы рек ожидаются большие, чем в предыдущие годы. Это обусловлено не только количеством осадков осенью 2017 года и высотой снежного покрова, который образовался зимой, но и тем, что в 2014-2016 годах мы наблюдали маловодные периоды. Можно сказать, что за это время мы немного отвыкли от нормальных уровней и режима прохождения весеннего половодья, который у нас традиционно существует. Но это не означает, что мы прогнозируем какие-то критические ситуации. Мы обязаны готовиться к худшему сценарию, но прогноз наш говорит, что весеннее половодье в текущем году пройдет спокойно. В значительной степени этому способствует синоптическая обстановка, которая наблюдается в настоящее время: слабоотрицательные температуры ночью и слабоположительные днем, которые способствуют спокойному пропуску воды", - рассказал Роман Лабазнов.

На данный момент уровень воды превысил опасные отметки на 3 постах. "Это на реке Припять в д. Черничи и Петрикове и на Случи у д. Ленин. Приближается уровень к опасным отметкам на Припяти в Мозыре и на реке Уборть у д. Краснобережье - до опасных отметок осталось соответственно 2 и 8 см, - проинформировал Роман Лабазнов. - Развитие весеннего половодья прежде всего будет зависеть от того, насколько большими будут осадки. Пока мы таких ситуаций не видим, но информация ежедневно отслеживается. Прежде всего информируется МЧС, местные органы власти и другие заинтересованные".

По метеорологическим прогнозам, в ближайшие дни ожидается потепление - преимущественно по югу до 14-16 градусов тепла в дневное время. "По северу и северо-востоку ожидаются слабоотрицательные и слабоположительные температуры - как раз на этих территориях имеются наибольшие запасы снега. В середине первой декады апреля время от времени ожидаем осадки, туман слабый гололед, но следует отметить, что осадки и туман способствуют скорейшему разрушению снежного покрова. Это еще один фактор, который, по нашим прогнозам, будет способствовать спокойному прохождению весеннего половодья. В конце первой декады ожидается погода преимущественно без осадков, местами туман. Преобладающая температура ночью - от минус 1 до плюс 5, максимально днем - плюс 6-12. В отдельные дни ночью по югу - 6-9 градусов со знаком плюс, а днем - плюс 13-16", - сообщил Роман Лабазнов.-0-