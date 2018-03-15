Весенняя охота на некоторые виды водоплавающих птиц запрещена в 32 охотничьих угодьях Беларуси

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает о запрете на весеннюю охоту на белолобого и серого гуся, гуся-гуменника, канадскую казарку, крякву, чирка-трескунка, чирка-свистунка, красноголовую и хохлатую чернеть в 32 охотничьих угодьях Беларуси. Такая информация размещена на сайте Минприроды, сообщает БЕЛТА.

Данный запрет введен постановлением министерства №30 от 1 июля 2014 года в целях сохранения популяций указанных видов гусей и уток, а также создания благоприятных условий для их воспроизводства.

Перечень охотничьих угодий, на территории которых запрещается весенняя охота на перечисленные виды водоплавающих птиц, размещен на сайте Минприроды. К их числу относятся заказники "Споровский", "Ольманские болота", "Козьянский", "Выдрица", "Котра", "Заозерье", "Острова Дулебы", озера Снуды, Дрисвяты, Обстерно, Освейское и другие территории.-0-