Ветераны комсомола проведут открытый диалог со студентами БГУ

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ветераны комсомольского движения поделятся опытом со студентами БГУ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе университета.

"Мероприятия, посвященные 100-летию ВЛКСМ, пройдут в БГУ с 23 по 29 октября. В частности, состоится открытый диалог "Комсомол. Традиции. Будущее". Здесь лидеры первичек БРСМ и представители студенческого актива обсудят перспективы развития молодежного движения в университете. Участниками открытого диалога станут секретари комсомола прошлых лет из числа профессорско-преподавательского состава БГУ. Среди них директор Республиканского института китаеведения имени Конфуция Анатолий Тозик, декан факультета международных отношений Виктор Шадурский, профессор кафедры истории журналистики и менеджмента СМИ факультета журналистики Олег Слука и многие другие", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, сегодня в ректорате БГУ откроется выставка "Гісторыя камсамола - летапіс маладосці". "Ее посетители смогут увидеть редкие экспонаты из фондов Музея истории университета: эксклюзивные фотографии, рукописи, воспоминания, плакаты, грамоты, личные вещи активистов комсомола, удостоверения и нагрудные знаки, знамена, тематические книги, а также газетные материалы. Работать выставка будет до 29 октября включительно. А 24 октября с открытой лекцией на тему "От ВЛКСМ к БРСМ: история развития молодежной политики Беларуси" перед студентами выступит декан факультета философии и социальных наук Вадим Гигин. К слову, с 2002 по 2007 год он работал в различных должностях общественного объединения БРСМ, в том числе вторым секретарем Центрального комитета и первым секретарем Минского городского комитета", - отметили в БГУ.

Показ фильма Михаила Пташука "Время выбрало нас" состоится во время проекта "Ночь кино в Комсомольце" в ночь с 26 на 27 октября. На просмотр картины приглашены активисты БРСМ университетов столицы. Пятисерийный советский художественный фильм расскажет молодежи о событиях Великой Отечественной войны и комсомольцах-подпольщиках.

Завершит программу мероприятий к 100-летию ВЛКСМ торжественное собрание и праздничный концерт "Комсомол - это юность моя, это гордость моя!", который пройдет 1 ноября в Лицее БГУ. Творческие коллективы БГУ готовят тематические номера в духе времен комсомола. Кроме того, на протяжении концерта выступления будет сопровождать видеоряд, посвященный истории ВЛКСМ БГУ.-0-