18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ветреная погода ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Атмосферные фронты вытеснили теплый воздух за пределы Беларуси, и с северо-западными потоками в атмосфере на территорию нашей страны устремился неустойчивый и более прохладный воздух с севера Скандинавии. В ближайшие дни ожидается неустойчивая погода", - рассказали синоптики.

В четверг, 19 апреля, преимущественно по восточной половине страны пройдут кратковременные дожди. Днем на большей части территории ожидается северо-западный, северный ветер порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов тепла. Днем будет от 10 до 16 градусов выше нуля, по юго-западу страны воздух прогреется до 18 градусов.

В пятницу, 20 апреля, при повышенном фоне атмосферного давления будет без существенных осадков. Температура ночью - 3-8 градусов выше нуля, днем температура будет находиться в пределах от плюс 14 по северо-востоку до плюс 22 по юго-западу страны.

В субботу, 21 апреля, под влиянием атмосферных фронтов от циклона, который будет смещаться вдоль северо-восточных границ Беларуси, ночью по северу, а днем преимущественно по северо-восточной половине страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Утром и днем во многих районах республики ожидается сильный порывистый ветер. Ночью будет 6-11 градусов выше нуля. Днем - от 13 тепла по северу до 24 тепла по югу страны.

В воскресенье, 22 апреля, сохранится неустойчивая ветреная погода и станет прохладнее. Ночью по северу, днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди. Температура ночью - 2-7 градусов тепла, днем - 9-15 выше нуля, по юго-западу страны - до плюс 17.-0-

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