VI Международный гуманитарный форум начинает работу в Баку

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Баку сегодня начнет работу VI Международный гуманитарный форум на тему "Сформируем новый мир и нового человека: творчество и развитие человека", сообщает АЗЕРТАДЖ.

Международный гуманитарный форум - престижное мероприятие, объединяющее известных государственных деятелей разных стран, лауреатов Нобелевской премии в различных сферах науки, руководителей влиятельных международных организаций, в том числе представителей политической, научной и культурной элиты со всего мира для обмена мнениями, диалога по вопросам глобального характера. В нынешнем форуме примут участие около 600 человек из 86 стран и 24 международных организаций.

В центре внимания участников встречи будут вопросы человеческой ответственности, гуманизма, глубокой веры в способность человека встретить самые важные вызовы современности. Главная цель форума - формирование новой гуманитарной повестки с целью рассмотрения в дальнейшем на международном уровне в области природных, социальных и гуманитарных наук.-0-