Виктор Лукашенко на закрытии мотосезона: Беларусь объединяет друзей с Запада и Востока

15 сентября, Смолевичский район /Корр. БЕЛТА/. Помощник Президента Беларуси по национальной безопасности Виктор Лукашенко на закрытии мотосезона-2018 H.O.G. Rally Minsk в беседе с журналистами отметил, что Беларусь в очередной раз объединила друзей с Запада и Востока, передает корреспондент БЕЛТА.

В мотофестивале H.O.G. Rally Minsk с каждым годом все больше и больше участников. Виктор Лукашенко подчеркнул, что испытывает гордость за то, что страна "собирает столько друзей с Запада и Востока". Люди проезжают тысячи километров, чтобы поучаствовать в слете в Беларуси.

Он добавил, что и в Беларуси, и в других странах, прежде всего в России, прилагают много усилий для организации фестиваля. Растущее число участников говорит о том, что путь для этого выбран правильный.

Виктор Лукашенко признался, что для него участие в мотодвижении - это состояние души, которое не передать одним-двумя словами.

Мотофестиваль H.O.G. Rally Minsk 2018, который проходит сегодня в белорусской столице, в третий раз собирает единомышленников из 15 стран.

Состоялся мотопарад с участием более 6 тыс. мотоциклистов. Традиционно колонна стартовала от Кургана Славы и проследовала до основной площадки фестиваля возле минского Дворца спорта.

Мотоциклисты подготовили настоящий праздник для горожан: концерт немецкой группы Bonfire, разнообразные площадки развлечений для детей и взрослых, выставку редких мотоциклов и выступления каскадеров. Завершится мотофестиваль салютом.

Мероприятие организовано компаниями ООО "Мото Ивент" и Iron Birds Chapter при поддержке Harley-Davidson Россия и СНГ, Минского городского исполнительного комитета, УГАИ МВД Беларуси.-0-