Виктор Лукашенко о трагедии в Кемерово: мы скорбим вместе с россиянами

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сыновья Президента Беларуси Николай и Виктор Лукашенко посетили сегодня посольство России в Беларуси, чтобы почтить память о погибших в результате трагедии в Кемерово, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы пришли сюда, чтобы от всей нашей семьи, от нашего отца выразить чувства глубокого соболезнования братскому российскому народу", - сказал Виктор Лукашенко во время общения с журналистами.

Он подчеркнул, что произошедший пожар в торговом центре в Кемерово стал страшной трагедией. "Мы скорбим вместе с россиянами, вместе с родными и близкими, которые потеряли своих детей", - добавил Виктор Лукашенко.

Слова соболезнования передал российскому народу и младший сын Президента Николай Лукашенко.

Дмитрий Лукашенко отдал дань памяти погибшим в Кемерово в Москве, где сейчас находится с семьей.

Виктор Лукашенко оставляет запись в книге соболезнований

В российском посольстве в Минске на протяжении всего дня открыты двери: желающие почтить память погибших во время пожара в торговом центре в Кемерово приходят с самого утра. Белорусы приносят к посольству цветы и игрушки, зажигают лампады.

Слова поддержки всему российскому народу и особенно родным и близким погибших в результате трагедии оставили в Книге соболезнований представители государственных органов Беларуси, общественных и международных организаций, руководители крупнейших СМИ страны, главы иностранных дипмиссий, аккредитованных в республике.-0-