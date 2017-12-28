Виктор Лукашенко поздравил многодетную семью в Кличеве с Новым годом в рамках акции "Наши дети"

28 декабря, Кличев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Помощник Президента Беларуси по национальной безопасности Виктор Лукашенко в рамках акции "Наши дети" посетил детский дом семейного типа Риты и Сергея Кундиковых в Кличеве. Его сопровождали жена и дети, передает корреспондент БЕЛТА.

Многодетная семья воспитывает 11 приемных ребятишек, шесть из них сейчас на отдыхе в Италии. Четверо родных детей уже выросли и создали собственные семьи. Причем 35-летний Захар пошел по стопам матери Риты Владимировны и стал вместе с женой Юлией сам родителем-воспитателем. В его детском доме семейного типа воспитываются семеро детей. Супруги также ждут собственного ребенка. Будущему сыну уже и имя выбрали. "Будет Егор Захарович", - с гордостью замечает папа.

Сегодня две многодетные семьи собрались вместе за праздничным столом. "Мы любим встречать гостей, тем более если они приезжают со своими маленькими чадами, - подчеркивает Рита Кундикова. - Всегда к этому ответственно готовимся. А сегодня у нас особый новогодний стол. В его приготовлении принимала участие вся семья: пироги, пряники, кексы, печенье и другие вкусности с праздничной тематикой на любой вкус делали собственными руками".

В качестве подарков Виктор Лукашенко и его семья привезли детям игрушки, сувениры и сладости, причем постарались учесть пожелание каждого из детей. Только мечту Саши, который попросил африканского страуса, пообещали исполнить чуть позже - когда родители подготовят для этой экзотической птицы специальный вольер. Дело в том что 14-летний Саша очень любит животных и наметил, когда вырастет, создать свою ветеринарную клинику. Любовь к живности не случайна. Ведь на заднем дворе семья держит целый мини-зоопарк: павлины, уточки-мандаринки, фазаны, декоративные курочки, павловские петухи и много-много других пернатых. "Животные помогают наладить общение с детьми, - поясняет Рита Владимировна. - Как и труд на земле, тепло и материнская ласка помогают открыть ключики к их сердцам".

Знакомя гостей с домом, своей большой и дружной семьей, она рассказала, что ее дом семейного типа был создан в начале 90-х годов одним из первых в то время. С тех пор она воспитала 43 ребенка, многие из них выросли, стали самодостаточными и обзавелись собственными семьями. У бабушки уже 16 внуков, трое на подходе, и, как здесь шутят, появилась вакансия на юбилейного, 20-го внука.

"У меня нет приемных детей. Они все мои. Этой мой жизненный принцип, - подчеркивает многодетная мама. - И моя самая главная задача - вырастить из них настоящих граждан, патриотов, чтобы они не ждали от кого-то помощи, а умели всего добиваться сами и не потерялись в реальном мире. Вы видите, что мы живем скромно: многое в этом доме сделано своими руками, моим мужем и мальчишками. Если что-то сломалось, к примеру, стол или табурет, мы не бежим искать у кого-то помощи, а ребята берут молоток, гвозди и ремонтируют. А женскую половину объединяет любовь к кулинарии. В итоге они вырастают хорошими хозяйками и мамами".

В этом гости смогли убедиться за чаепитием. Виктор Лукашенко отметил особую душевную атмосферу в семье, подчеркнул, что многое из большого педагогического опыта хозяйки будет полезно в воспитании его собственных детей. А его дочь Виктория выразила восхищение людьми, которые не только дают путевку в жизнь собственным деткам, но и берут на себя большую ответственность воспитывать приемных ребятишек. "Это люди с большим сердцем", - подчеркнула она. Что касается предстоящих праздников, то она рассказала, что в ее семье также существует традиция на Новый год и Рождество собираться всем вместе и приглашать к себе как можно больше родных и близких людей.

Новый год в семье Кундиковых будет веселым и праздничным. "Ожидаем, что дома соберется около 40 гостей, - рассказала мама большого семейства. - Ведь мы со всеми детьми поддерживаем хорошие теплые отношения и всегда рады приветить их в доме, помочь в трудную минуту и разделить с ними радость".

"Я горжусь тем, что смогла воспитать достойных людей, которые нашли себя в жизни, и что мой собственный сын продолжил это благородное дело - дарит другим детям шанс жить в нормальной полноценной семье. И мне не столько важно, что он мой преемник, а то, что он хороший сын, отец и муж", - подчеркнула Рита Владимировна.-0-

Фото Олега Фойницкого