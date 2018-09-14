Викторин: надеюсь на скорое подписание соглашения об упрощении визового режима между Беларусью и ЕС

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава представительства Европейского союза в Беларуси Андреа Викторин выразила надежду на скорое подписание соглашения об упрощении визового режима. Об этом она заявила в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Сейчас проходят переговоры об упрощении визового режима. Уже есть предложения относительно даты проведения следующего раунда. Мы надеемся, что это будет последний", - сказала Андреа Викторин.

Она отметила, что соглашения почти готовы. Их подписание будет важным шагом. "Наши отношения в последнее время улучшились. И мы хотим, чтобы у нас были эти визовые соглашения с Беларусью. Надеюсь на скорое подписание", - добавила глава представительства ЕС в Беларуси.

Переговоры об упрощении визового режима и реадмиссии официально начались в январе 2014 года. Когда соглашения будут заключены, они позволят упростить и удешевить процедуры выдачи Европейским союзом краткосрочных виз белорусским гражданам, а также позволят Беларуси лучше обеспечивать реадмиссию своих граждан, не имеющих права находиться на территории ЕС.-0-