Витебская и донская молодежь будут сотрудничать

17 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебская и донская молодежь подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили БЕЛТА в Витебском областном комитете БРСМ.
Соглашение о молодежном сотрудничестве подписали представители Витебского областного комитета БРСМ и Донского союза молодежи во время работы круглого стола "Достижения и перспективы сотрудничества Белорусского республиканского союза молодежи и Российского союза молодежи" на XIII фестивале "Молодежь - за Союзное государство", который проходит в Ростове-на-Дону с 12 по 17 сентября.
Документ позволит расширить географию работы двух молодежных организаций. "Уже следующим летом бойцы наших отрядов смогут потрудиться в Ростовской области. В планах проведение совместных волонтерских и туристических слетов, развитие интеллектуального движения на территории двух областей и организация совместных интеллектуальных турниров. Считаю, что это поможет сплотиться и подружиться нашей молодежи, будет способствовать укреплению Союзного государства", - отметил исполняющий обязанности первого секретаря Витебского обкома БРСМ Вячеслав Хрол.-0-
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