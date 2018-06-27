Витебское предприятие представит свои разработки на международном форуме "Армия-2018"

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Конструкторское бюро "Дисплей" (Витебск) представит новинки ЭВМ специального назначения на международном военно-техническом форуме "Армия-2018", который пройдет 21-26 августа в Московской области. Такая информация размещена на сайте Государственного военно-промышленного комитета, сообщает БЕЛТА.

Среди новинок носимые блоки управления БУ-38.2 и БУ-43, которые представляют собой защищенные ноутбуки с диагональю экрана 15 и 18,5 дюйма соответственно. Изделия предназначены для обработки, хранения и отображения информации в жестких условиях эксплуатации, имеют класс пылевлагозащищенности и могут работать при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 55 градусов, а также выдерживать одиночные удары до 75g и многократные до 15g.

Также будет представлен процессор Intel Core i7 2,5 ГГц, совместимый с операционными системами Windows, MCBC, Linux и Astra Linux. Малый вес и наличие встроенной аккумуляторной батареи позволяют эксплуатировать изделие в полевых условиях в автономном режиме, обеспечивая три часа непрерывной работы в нормальных условиях и два часа работы в условиях низких температур.

Белорусские специалисты презентуют также унифицированные компьютеры панельного типа, которые предназначены для работы в системах автоматизированного управления и в качестве самостоятельного устройства для обработки информации и ее отображения на экране в реальном времени. Они могут использоваться в подвижных объектах морского и сухопутного базирования с работой на ходу. Блок сопряжения интерфейсов позволяет устанавливать тип соединителей по требованию заказчика. Также предусмотрена возможность установки модулей Mini PCI Express.

Линейка унифицированных компьютеров панельного типа успешно прошла испытания на соответствие требованиям по стойкости к воздействию специальных факторов (ионизирующего излучения). Была подтверждена их работоспособность во время и после воздействия максимальной дозы гамма-излучения более 180 Грей.

Основные мероприятия форума "Армия-2018"пройдут в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино. Запланированы экспозиционная, демонстрационная и научно-деловая программы. В программе значатся международная выставка "Интеллектуальные промышленные технологии - 2018" и специальный проект "Инновационный клуб". Демонстрационная программа станет зрелищным событием и продемонстрирует мощь большого количества военной техники и вооружения. Для проведения мероприятий научно-деловой программы предусмотрены 46 конференц-залов и переговорных комнат вместимостью от 10 до 650 человек.-0-