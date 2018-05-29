Вице-премьер и министры проведут в июне в Совмине приемы граждан и юрлиц

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Владимир Семашко, а также руководители министерств и госкомитетов проведут в июне в Совете Министров личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Владимир Семашко проведет прием 6 июня, министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа - 1 июня, председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев - 8 июня.

Министр промышленности Виталий Вовк встретится с гражданами и юрлицами в Совмине 13 июня, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин - 15 июня, министр обороны Андрей Равков - 20 июня.

На 22 июня запланирован прием граждан председателем Государственного таможенного комитета Юрием Сенько, на 27 июня - министром юстиции Олегом Слижевским, на 29 июня - председателем Государственного пограничного комитета Анатолием Лаппо.

Личный прием проводится с 10.00 в Минске по адресу ул.Советская, 9, комната 103. Контактные телефоны - 8 (017) 222-65-09, 222-63-69. Личный прием министрами и председателями государственных комитетов ведется по предварительной записи, заместителями премьер-министра - только по предварительной записи с представлением обращения по существу вопроса.-0-