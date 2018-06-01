Вице-президент ЕБРР посетит Беларусь 4-7 июня

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вице-президент ЕБРР Алан Пию посетит Беларусь с 4 по 7 июня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка.

Вице-президент ЕБРР проведет встречи с высшим руководством, представителями деловых кругов и банков, а также подпишет несколько проектных соглашений в государственном и частном секторах.

Сопровождать вице-президента ЕБРР будут управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж и региональный директор ЕБРР Бруно Бальванера.

В 2016 году ЕБРР принял четырехлетнюю стратегию для Беларуси, в которой отражены изменения политической обстановки в стране и признается повышение уровня международной открытости страны. Банк с тех пор активизировал свои усилия по поддержке инициатив в области реформирования с помощью инвестиций и технической помощи в целях развития частного сектора, поддержки процессов приватизации и повышения устойчивости общественной инфраструктуры посредством коммерческих решений. Только в 2017 году ЕБРР выделил стране 163 млн евро в рамках 14 проектов.

С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал более 2 млрд евро в 95 проектов в различных секторах экономики страны.-0-