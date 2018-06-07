Вице-президент ЕБРР высоко оценил уровень оздоровительного и экологического туризма в Беларуси

7 июня, Минск /Алина Гришкевич – БЕЛТА/. Вице-президент ЕБРР Алан Пию сегодня на встрече с главой государства Александром Лукашенко высоко оценил уровень оздоровительного и экологического туризма в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Вице-президент поделился своими впечатлениями от посещения санатория "Плисса" в Глубокском районе, где проходило выездное заседание региональной группы ЕБРР (стран Восточной Европы, в том числе Беларуси, а также Кавказа). По его словам, участникам очень понравилось это место. "И я надеюсь, что наши 220 сотрудников, который были там, будут активно пропагандировать оздоровительный и экологический туризм в Беларуси, потому что все они под громадным впечатлением", - сказал Алан Пию.

/Будет дополнено/. -0-