Визит министра обороны Китая поспособствует укреплению партнерства армий двух стран - Равков

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Визит министра обороны Китая будет способствовать дальнейшему укреплению партнерских отношений, дружбы, взаимопонимания между Вооруженными Силами Беларуси и Народно-освободительной армии Китая. Об этом сегодня на встрече с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил министр обороны Беларуси Андрей Равков, передает корреспондент БЕЛТА

Андрей Равков поприветствовал китайского гостя и делегацию, поздравил Вэй Фэнхэ с назначением на должность министра обороны и пожелал успехов на новом посту. Беларусь стала первой страной, куда Вай Фэнхэ в должности министра обороны Китая направился с официальным визитом. "Это свидетельствует о стремлении Китайской Народной Республики углублять и развивать сотрудничество между нашими государствами и вооруженными силами. Я искренне убежден, что визит будет способствовать дальнейшему укреплению партнерских отношений, дружбы, взаимопонимания между Вооруженными Силами Беларуси и Народно-освободительной армии Китая", - сказал глава белорусского оборонного ведомства.

"Формат встречи позволяет нам обменяться мнениями о состоянии двустороннего белорусско-китайского сотрудничества как на государственном уровне, так и в военной сфере. Также он позволяет наметить перспективы дальнейшего развития взаимоотношений наших стран", - добавил Андрей Равков.

Глава белорусского оборонного ведомства отметил, что сотрудничество с Китаем является важнейшим приоритетом белорусской внешней политики. "Дружеские отношения между руководителями наших стран, их мудрое руководство - надежная основа двустороннего сотрудничества между нами. За прошедшие 26 лет с установления дипломатических отношений между нашими странами достигнуты значительные успехи. Беларусь и Китай сумели выстроить отношения доверительного, всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества, - подчеркнул министр. - В условиях быстро меняющейся политической обстановки в мире такие отношения можно поставить в пример многим государствам. Наши страны тесно взаимодействуют, совместно продвигают создание экономического пояса Шелкового пути, тем самым открывая новые широкие перспективы белорусско-китайского сотрудничества".

Вэй Фэнхэ в свою очередь поздравил белорусскую сторону с 100-летием Вооруженных Сил, отметил профессионализм белорусских военных и гостеприимство страны. "Я выбрал вашу страну для своего первого зарубежного визита именно поэтому и это свидетельствует о большой дружбе между вооруженными силами наших стран", - сказал министр обороны Китая. Он добавил, что работа по развитию отношений между вооруженными силами двух стран будет продолжаться.

Официальный визит в Беларусь члена Государственного совета, министра обороны Китайской Народной Республики генерал-полковника Вэй Фэнхэ проходит с 5 по 8 апреля. Тематика встреч с руководством белорусского военного ведомства - актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего военного сотрудничества в области совместной боевой подготовки, военного образования, а также взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества.-0-