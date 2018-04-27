27 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Въезда в Латвию в пунктах пропуска "Григоровщина" и "Урбаны" ожидают более 470 грузовиков, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебской таможне.

На выезд из Беларуси в Латвию в пункте пропуска "Григоровщина" - более 320 грузовых автомобилей, в пункте пропуска "Урбаны" - свыше 150 фур.

"Скопление автопоездов вызвано неритмичным приемом транспортных средств на белорусско-латвийском участке границы, среднее время ожидания въезда в сопредельную страну после оформления белорусскими таможенниками иногда составляет 2-3 часа", - отметили в таможне.

По данным минувшей недели, витебские таможенники ежедневно оформляют более 800 грузовиков и более 700 легковых автомобилей. На данный момент 90% находящихся в пункте пропуска автопоездов прошли таможенное оформление в Беларуси и ожидают возможности приема на сопредельной стороне. Сотрудники таможни рекомендуют учесть данные обстоятельства при пересечении границы и следить за обстановкой в пунктах пропуска на едином интернет-портале таможенных органов и информационном портале Государственного пограничного комитета.-0-