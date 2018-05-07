Въезда в Литву ожидают более 1,1 тыс. фур

7 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Въезда в Литву ожидают свыше 1,1 тыс. большегрузов, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.
Связано это с нестабильной работой программных продуктов литовской таможенной службы, сбои в работе которых произошли 4 мая. По сообщению литовской стороны, на 16 часов 7 мая работа информационных систем восстановлена.
"Однако то, что оформление грузового транспорта проводилось сопредельной стороной в ручном режиме, вызвало затруднение движения грузового транспорта на въезд в Литву", - отметили в Гродненской региональной таможне.
Наибольшее число грузовых транспортных средств - более 530 - ожидают въезда в пункте пропуска "Каменный Лог". В "Привалке", "Беняконях" и "Котловке" въезда ожидают более чем по 200 фур.
Перевозчиков просят учитывать эту информацию при планировании маршрута. В ГРТ отметили, что на польском направлении в пунктах пропуска в зоне деятельности таможни очереди из грузовых автомобилей отсутствуют.-0-
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