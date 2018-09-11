Вклад каждой страны в освоение космоса приветствуется международным сообществом - немецкий астронавт

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вклад каждой страны в освоение космоса приветствуется международным сообществом. Об этом заявил сегодня журналистам немецкий астронавт-исследователь Райнхольд Эвальд в кулуарах XXXI Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов, передает корреспондент БЕЛТА.

На конгрессе астронавт познакомился с достижениями Беларуси в космической сфере, научными разработками. "Освоение космоса - общая задача, международная, поэтому если определенная страна может что-то предложить для исследований, это всегда приветствуется. Мне не доводилось работать с белорусскими космическими технологиями, но то, что я увидел вчера, мне очень понравилось и впечатлило", - сказал Райнхольд Эвальд.

"Мне приятно быть сегодня здесь, в здании белорусской Академии наук, потому что наука очень важна для космоса. Я сам физик, меня интересует сотрудничество между европейскими странами в этой научной области", - добавил астронавт.

Райнхольд Эвальд совершил полет в 1997 году на космическом корабле "Союз ТМ-25". Полет длился почти 20 суток.

XXXI Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов проходит в Минске 9-15 сентября. В нем участвуют более 80 космонавтов из 17 стран. Тема конгресса - "Мы созидаем космическое будущее". Сегодня утром исследователи космоса возложили цветы к монументу Победы. В течение дня в Национальной академии наук Беларуси пройдут две технические сессии, которые объединяет тема "Наше будущее в космосе".

Ассоциация участников космических полетов - международная некоммерческая организация, объединяющая космонавтов из многих стран, - создана в 1985 году для обмена опытом в области пилотируемых космических полетов. Международный конгресс АУКП ежегодно собирает космонавтов, а также представителей научно-исследовательских учреждений и национальных космических агентств.-0-