Владимир Коваленок: чтобы попасть в космос, нужно этого захотеть

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чтобы попасть в космос, нужно этого захотеть. Такое мнение высказал журналистам советский космонавт белорусского происхождения дважды Герой Советского Союза президент Федерации космонавтики России Владимир Коваленок в кулуарах XXXI Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Молодые люди космосом интересуются, хотят туда попасть. Ведь это нечто непознанное, некая труднорешаемая проблема, - сказал он. - Что касается моих родных, то дети космосом не интересуются, а внуки, может быть, у меня уже и правнучка есть... Главный совет юным космонавтам: надо, прежде всего, захотеть попасть в космос. А появятся ли новые известные молодые космонавты - это уже не столько от нас зависит, сколько от самих молодых людей".

Владимир Коваленок подчеркнул, что Беларусь - это космическая держава. Он признался, что доволен тем, как организовано сегодняшнее мероприятие. "Я скажу однозначно - конгресс удался. Тем более не в каждой стране Президент уделяет внимание участникам конгресса", - подчеркнул он.

Космонавт высказался и о конкуренции в космическом пространстве. "Конкуренция на земном шаре везде есть, в том числе между странами. Но в космической сфере ее сложно назвать именно так. Пожалуй, это все же в большей степени стремление к сотрудничеству. Потому что в одиночку решать такие задачи, как работа в космосе, сложно любому - большому или нет - государству", - считает он.

Владимир Коваленок признался, что довольно часто бывает на своей малой родине - в деревне Белое Крупского района Минской области. Сейчас тоже решил воспользоваться выпавшей возможностью и навестить ее. "Последний раз был в ней буквально пару недель назад. Деревня изменилась. Теперь дорога хорошая - асфальт положили. Там меня все знают, помнят, от мала до велика", - сказал космонавт.

XXXI Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов проходит в Минске 9-15 сентября. АУКП - международная некоммерческая организация, которая создана в 1985 году для обмена опытом в области пилотируемых космических полетов. Международный конгресс АУКП ежегодно собирает космонавтов, а также представителей научно-исследовательских учреждений и национальных космических агентств.-0-