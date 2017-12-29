29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владимир Островский назначен заместителем председателя концерна "Беллегпром", сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Постановлением Совета Министров №1014 от 28 декабря 2017 года Владимир Иванович Островский назначен заместителем председателя Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности.
В концерне рассказали, что Владимир Островский прошел путь от главного механика трикотажной фабрики до директора крупного трикотажного предприятия, а с 2000 по 2012 год занимал должность первого заместителя председателя "Беллегпрома".-0-
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