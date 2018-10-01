Способности есть у каждого человека, в том числе у людей с инвалидностью, бог никого не обделяет. Но чтобы открыть для них дорогу, нужно всем вместе строить общество равных возможностей. Это задача и тех, кто пишет законы, и тех, кто доносит до властей голоса отдельных сообществ, их проблемы, и самих молодых инвалидов, которым стоит стать смелее. Выступая с такими словами, молодой участник первичной организации Белорусской ассоциации помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам (ОО "БелАПДИиМИ") из Сморгони Эдуард Клуйша получил большой отклик у всех присутствующих на региональной конференции Европейской экономической комиссии ООН "Варианты выбора: динамика численности населения и устойчивое развитие", которая проходит 1-2 октября в Женеве. В завершение своей речи парень призвал молодежь быть более активной и продвигать смелее свои проекты. "Не бойтесь. Ставьте себе цели, выполняйте свою работу хорошо - и вас заметят. Уверен, что все будет, но не сразу", - сказал Эдуард. А как получилось, что заметили его самого, корреспондент БЕЛТА узнавала у Эдуарда после пленарного заседания.

- Поделись, пожалуйста, своими впечатлениями, ощущениями от участия.

- Буквально пять лет назад я не мог представить, что смогу находиться здесь, в Женеве, на таком серьезном мероприятии. И благодарен за такую возможность ЮНФПА, они меня пригласили. Я из обычной семьи, без каких-то связей, влияния или денег. Поэтому, думаю, тот факт, что я здесь, станет примером для других. И я сподвигну молодых ребят, вроде меня, на их собственные проекты.

- Ты призываешь быть активными. Расскажи, как ты сам к этому пришел, благодаря чему тебя заметили?

- Все благодаря общественным организациям. Но начиналось с подаренного отцом фотоаппарата. Увлекся фотографией, обучался этому сначала сам, потом в частной школе. И, будучи членом Белорусской ассоциации помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам, со временем стал руководить фотокружком у себя в Сморгони благодаря проекту "Искусство за инклюзию". А сам кружок, как и театральная студия, в которой с молодыми ребятами с инвалидностью занимался специалист, секция спорта и туризма, появились с помощью гранта по проекту "Все преграды преодолеем", который написал наш филиал организации "Огонек надежды". В этом году я планирую самостоятельно написать проект, тоже связанный с фотографией.

- Что за проект, если не секрет?

- Мы посмотрим на фотографию с другой стороны. Постараемся создать возможность для молодых инвалидов найти работу в этой сфере. Даже для тех, кто не может выходить из дома. Не буду раскрывать подробности, ведь это пока лишь идея. Конечно, это не значит, что получится всех трудоустроить, но это откроет возможности, даст профессиональный навык. Или просто подарит кому-то увлекательное хобби.

- Каким образом организация, в которой ты состоишь, помогает молодым инвалидам социализироваться?

- Она проводит тренинги, на которых учат, как презентовать себя, писать проекты, искать идеи, дают навыки самостоятельного проживания, занимаются сопровождаемым трудоустройством, причем молодым людям не просто подбирают работу в соответствии с его интересами, но и помогают адаптироваться в коллективе, а коллективу - понять, как трудиться бок о бок с человеком с ограниченными возможностями. Яркий пример, о котором писали в СМИ, - парень с синдромом Дауна, которого трудоустроили в столичный ресторан. Ребят вовлекают в различные проекты, которые реализуют с привлечением грантов. Для меня самого это стало поворотным моментом. Общественная организация сделала мою жизнь ярче, позволила заниматься тем, чем хочу. Мне бы еще хотелось получить специальность. Поэтому в ближайшее время пойдем в отдел образования - советоваться со специалистами, как мне получить аттестат о среднем образовании (учиться в обычной школе я не мог), потому что потом я бы хотел поступить в Минский технический колледж на специальность фотографа.

- Полагаю, невозможность учиться в обычной школе - не единственное препятствие, возникавшее на твоем пути. Расскажи, как ты решаешь подобные проблемы, кто помогает? И как оцениваешь безбарьерную среду в Беларуси?

- Знаете, после подписания Беларусью Конвенции о правах инвалидов я чувствую, что стало намного лучше с доступностью. И не то, чтобы сразу, это происходило постепенно, начались изменения еще раньше. Ведь если посмотреть на другие страны, там тоже немало нужно улучшать.

Но что еще более важно, многое поменялось в умах людей. Помню, когда я был маленький, жители Сморгони, например, вообще не видели подобных мне и не знали о потребностях таких людей. Не было мест, где бы мы пересекались. А если такое случалось, для некоторых увидеть человека с инвалидностью становилось шоком. Но сейчас благодаря нашему государству, общественным организациям, в том числе ОО "БелАПДИиМИ", активной социальной рекламе присутствие людей с инвалидностью в обществе уже не вызывает таких реакций. Контакт происходит легче, и сами люди с инвалидностью меньше боятся, что их кто-то обидит или не так поймет.

- Кстати, а почувствовал ли ты какую-то большую разницу в отношении, в условиях, будучи здесь, в Женеве?

- У нас почему-то часто идеализируют заграницу, мол, там все самое лучшее. Но, побывав в Женеве, я понял, что даже тут не все идеально. У каждой страны есть свои преимущества и недостатки. Мне кажется, нашему обществу следует больше думать о том, как мы сами можем помочь государству устранить недостатки, которые есть. И общественные организации - прекрасный буфер между теми, кто пишет законы, и теми, для кого они пишутся. Ведь общественная организация как никто знает проблему и может подсказать пути решения. Здорово, когда есть такое сотрудничество.

- Тогда, быть может, эта поездка натолкнула тебя на какие-то идеи, заинтересовал опыт в организации городского пространства, мобильности?

- Пока никаких находок я не совершил. Может, слишком мало времени для этого. При перелете меня точно так же проводили на борт самолета работники Национального аэропорта, как и встретили здесь швейцарцы. Точно так же мне пришлось с помощью отца по ступенькам заезжать в поезд из аэропорта, потому что не каждый состав оборудован подъемником. Попался мне и съезд, который человек на коляске не способен преодолеть. То есть не на каждом шагу тут стопроцентная доступность. Словом, любой стране есть к чему стремиться. Но что меня здесь очень порадовало - люди могут прямо в центре города устраивать пикник на газоне. Я бы очень хотел видеть такое в белорусских городах.

- Спасибо за беседу и будем ждать хороших новостей о твоем проекте!

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-