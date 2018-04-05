Вместо 9 "квадратов" в общежитии - квартира в Минске! Истории победителей 62-го тура игры "Удача в придачу!"

Каждую неделю удачливых белорусов в нашей стране становится на 50 000 больше. Потому что каждый вторник "Евроопт" в игре
Призы 62-го тура игры
Больше всего в 62-м туре, конечно, повезло Елене Мицкевич, которая выиграла столичную квартиру. Как оказалось, минчанка, которая трудится поваром в школе №24, живет всего в паре остановок от "Е-Сити" и свои удачные покупки сделала как раз на ул.Денисовской, 8!
"Зарегистрироваться в игре на сайте "Евроопт" меня заставил муж, - со смехом вспоминает Елена. - Причем сделали мы это только в декабре, хотя в "Евроопт" ходим постоянно. Смешно сказать, даже не знала точно, какие призы разыгрываются, почему-то думала, что только машины. Пока в этот вторник сама не выиграла квартиру! Когда мне сообщили эту новость в прямом эфире, кричала от радости на всю страну, теперь, как вспомню, даже стыдно становится!"
Счастливыми для этой семьи стали самые обычные шоколадки, купленные для детей - у победительницы их трое. Младшие еще учатся в школе, а старшая дочь Алина уже работает, в силовых структурах, и совсем недавно, в августе, вышла замуж, супруг Артем трудится в этой же сфере. Правда, пока молодая семья живет в общежитии в комнате площадью всего 9 кв.м! Конечно, Алина и Артем уже вовсю и сами думали о том, как им обзавестись собственным жильем. Но сколько денег, времени и сил пришлось бы еще потратить… Так что в данном случае вопрос, кому жить в выигранной квартире, даже не стоял! "У меня все время сердце болело, как они живут в такой маленькой комнатке, - делится сокровенным Елена. - Подарю им эту квартиру, и, наконец-то, у меня будут внуки!"
Ну а сами молодые готовы переехать в столичную новостройку хоть сейчас! Тем более что квартира этой семье досталась действительно шикарная. Просторная, с панорамными окнами, стоимостью около $60 тыс. в эквиваленте. И отличным расположением - в престижном районе столицы, по адресу ул.Ильянская, 6. А рядом все, что нужно для счастливой и комфортной жизни! Комплекс "Минск-Арена", в котором можно не только заниматься спортом, но и посещать самые яркие столичные мероприятия. Водохранилище Дрозды и живописный лесопарк, где можно отдохнуть в любое время года. Проспект Победителей с возможностью быстро добраться в любую точку города. И, конечно, "Евроопт", чтобы продолжать делать удачные покупки!
"Мы с мужем хоть на матрасе готовы спать, только бы в своей квартире, - смеется Алина. - А в день розыгрыша с мамой просто прыгали от счастья, эмоций была целая куча, никак не могли поверить, что нам такое счастье привалило!" "Мы обе думали, что раз в игре участвует столько людей, то выиграть просто нереально, - дополняет дочку сама победительница. - А оказалось, что удача бывает! Так что надо играть, надо верить и надеяться, всему свое время!"
Также в этот четверг в столичном "Е-Сити" были вручены ключи от трех "железных" красавцев - новеньких "Ниссан Джук" стоимостью почти 40 тыс. рублей каждый. Стильные кроссоверы с фирменной наклейкой
Полноправной хозяйкой белоснежного "Ниссан Джук" с сегодняшнего дня является покупательница из города Слонима Гродненской области Алеся Пышко. По специальности она юрист, но сейчас находится в поисках работы и ухаживает за своей бабушкой, которой 85 лет. И которая очень любит гадать … на блюдечке. Недавно бабушка нагадала внучке "много денег" и "гостей". Практически так все и получилось!
"Мечтали о машине очень давно, во многих играх участвовали, но все не получалось… Повезло только в игре
Ключи от красного "Ниссан Джук" сегодня получила Наталия Довгулевич из поселка Энергетиков Дзержинского района Минской области, которая вот уже 35 лет работает лаборантом в школе.
"Наш автомобиль уже старенький, и этот выигрыш очень и очень кстати! - делится своей радостью Наталия Анатольевна. - Играем мы два года и уже выигрывали два раза по 10 рублей, кофе, шоколадку… Но это первая большая удача! Набрали рублей на 20 всяких вкусняшек, фруктов, шоколадок... И удача нас не обошла! Когда услышала о своей победе, прыгала от счастья! Вся школа звонила, все соседи, двери не закрывались. Вы знаете, я все время говорила: я точно что-нибудь выиграю большое. Так что мечты сбываются!"
А "Ниссан Джук" яркого солнечного цвета отныне будет радовать семью Романюк из Гомеля. "Старший сын, Кирилл, когда услышал о выигрыше, закричал: ура, у меня будет машина! Он у нас студент медуниверситета и по учебе приходится много по столице ездить, муж уже думал ему свой автомобиль отдавать, а теперь все так удачно получилось!" - радуется победительница Светлана Романюк, которая сама работает медсестрой в Гомельской областной клинической больнице. Кстати, удачными для этой семьи стали покупки как раз ко дню рождения Кирилла!
"В тот вечер, когда проходил розыгрыш, я как раз была занята, а муж смотрел телевизор. Помню, начал кричать: Светлана Ивановна, ты в списках претендентов на приз! Я забежала в комнату, и тут называют нашу фамилию… - вспоминает удачливая покупательница. - Это было просто шоковое состояние! Мы до этого смотрели, как люди выигрывают, и только думали: может, и нам когда-то повезет? И вот повезло! Так что, наверное, у каждого свое время для удачи".
Еще 200 покупателей в 62-м туре выиграли денежные призы по 500 рублей. Забрать эти суммы победители смогли уже в среду, 4 апреля, в гипермаркетах своих областных центров. Счастливчиков из Минска и Минской области ждали в "Е-Сити" на ул.Денисовской, 8.
"Такой крупный выигрыш у нас впервые, хотя играем давно. Счастливыми стали покупки к Пасхе! Специально приехали для этого в "Евроопт" на Денисовской, причем как раз в день розыгрыша. Может быть, это нам удачу и принесло? - с улыбкой делится своей историей многодетная семья Герко из поселка Партизанский Вилейского района. - Для нашей большой семьи это, конечно, очень хорошая поддержка! Денежки потратим опять же на покупки в "Евроопт"!"
"Наша знакомая из Несвижа выиграла квартиру, поэтому и мы стали играть по-серьезному. И подфартило! - рассказывает Людмила Гарбуз из агрогородка Снов Несвижского района, которая пришла за призом вместе с внуками. - На каникулы приехала за внуками присмотреть, все ходили с ними за вкусняшками. Так что, благодаря внукам, можно сказать, и выиграли! Тратить деньги будем тоже в "Евроопт". Мечтаем еще о машине и квартире!"
Уже более двух лет игра
Стать участником игры очень просто - достаточно один раз зарегистрироваться на странице
Игровые коды, начисленные за покупки с 2 по 8 апреля, примут участие в розыгрыше призов 63-го тура. На кону во вторник, 10 апреля, еще одна квартира в престижном районе Минска - по адресу ул.Ильянская, 6, а также три автомобиля "Ниссан Джук" и более 50 000 других призов!
Получите в придачу к своим повседневным покупкам шанс выиграть автомобиль или квартиру в Минске! Тем более что как раз в эти дни во всех магазинах "Евроопт" продукты для традиционного пасхального стола можно купить по сниженной цене! Акция продлится по 8 апреля включительно. Также в некоторых гипермаркетах запланированы специальные праздничные мероприятия. Подробности акции - на сайте evroopt.by.
Совершайте нужные вам покупки, участвуйте в игре "Удача в придачу!" - и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!
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