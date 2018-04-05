Вместо 9 "квадратов" в общежитии - квартира в Минске! Истории победителей 62-го тура игры "Удача в придачу!"

Каждую неделю удачливых белорусов в нашей стране становится на 50 000 больше. Потому что каждый вторник "Евроопт" в игре "Удача в придачу!" разыгрывает квартиру, автомобили и десятки тысяч других призов. Отличный шанс исполнить свою мечту и обзавестись внедорожником прямо из салона. Или шикарно улучшить свои жилищные условия! Как это получилось во вторник, 3 апреля, у главных победителей 62-го тура игры. Столичная квартира досталась многодетной маме Елене Мицкевич из Минска. А она в свою очередь решила подарить жилье дочке и зятю - молодая семья сейчас теснится в крохотной комнате в общежитии. Что касается модных и практичных внедорожников "Ниссан Джук", то их выиграли временно безработная Алеся Пышко из Слонима, лаборант Наталия Довгулевич из поселка Энергетиков и медсестра Светлана Романюк из Гомеля.

Призы 62-го тура игры "Удача в придачу!" по традиции были разыграны в столичном "Е-Сити". И благодаря прямой трансляции на телеканале ОНТ, а также на интернет-порталах evroopt.by и belta.by оценить честность и прозрачность процесса мог любой желающий. Не прошло и двух дней, как самые удачливые покупатели этого тура собрались здесь же, на ул.Денисовской, 8, чтобы в четверг, 5 апреля, в торжественной обстановке получить ключи от выигранных автомобилей и квартиры. И наконец-то поверить - все случившееся с ними это не сон!

Ключи от квартиры и автомобилей победителям в столичном "Е-Сити" вручил руководитель пресс-службы "Евроопт" Егор Хрусталев

Больше всего в 62-м туре, конечно, повезло Елене Мицкевич, которая выиграла столичную квартиру. Как оказалось, минчанка, которая трудится поваром в школе №24, живет всего в паре остановок от "Е-Сити" и свои удачные покупки сделала как раз на ул.Денисовской, 8!

И вот ключи от столичной недвижимости в руках – время оценить саму квартиру!

"Зарегистрироваться в игре на сайте "Евроопт" меня заставил муж, - со смехом вспоминает Елена. - Причем сделали мы это только в декабре, хотя в "Евроопт" ходим постоянно. Смешно сказать, даже не знала точно, какие призы разыгрываются, почему-то думала, что только машины. Пока в этот вторник сама не выиграла квартиру! Когда мне сообщили эту новость в прямом эфире, кричала от радости на всю страну, теперь, как вспомню, даже стыдно становится!"

Счастливыми для этой семьи стали самые обычные шоколадки, купленные для детей - у победительницы их трое. Младшие еще учатся в школе, а старшая дочь Алина уже работает, в силовых структурах, и совсем недавно, в августе, вышла замуж, супруг Артем трудится в этой же сфере. Правда, пока молодая семья живет в общежитии в комнате площадью всего 9 кв.м! Конечно, Алина и Артем уже вовсю и сами думали о том, как им обзавестись собственным жильем. Но сколько денег, времени и сил пришлось бы еще потратить… Так что в данном случае вопрос, кому жить в выигранной квартире, даже не стоял! "У меня все время сердце болело, как они живут в такой маленькой комнатке, - делится сокровенным Елена. - Подарю им эту квартиру, и, наконец-то, у меня будут внуки!"

Квартира семье победителей досталась действительно шикарная!

Ну а сами молодые готовы переехать в столичную новостройку хоть сейчас! Тем более что квартира этой семье досталась действительно шикарная. Просторная, с панорамными окнами, стоимостью около $60 тыс. в эквиваленте. И отличным расположением - в престижном районе столицы, по адресу ул.Ильянская, 6. А рядом все, что нужно для счастливой и комфортной жизни! Комплекс "Минск-Арена", в котором можно не только заниматься спортом, но и посещать самые яркие столичные мероприятия. Водохранилище Дрозды и живописный лесопарк, где можно отдохнуть в любое время года. Проспект Победителей с возможностью быстро добраться в любую точку города. И, конечно, "Евроопт", чтобы продолжать делать удачные покупки!

Выиграть квартиру в столичной новостройке – отличный способ улучшить жилищные условия!

"Мы с мужем хоть на матрасе готовы спать, только бы в своей квартире, - смеется Алина. - А в день розыгрыша с мамой просто прыгали от счастья, эмоций была целая куча, никак не могли поверить, что нам такое счастье привалило!" "Мы обе думали, что раз в игре участвует столько людей, то выиграть просто нереально, - дополняет дочку сама победительница. - А оказалось, что удача бывает! Так что надо играть, надо верить и надеяться, всему свое время!"

Также в этот четверг в столичном "Е-Сити" были вручены ключи от трех "железных" красавцев - новеньких "Ниссан Джук" стоимостью почти 40 тыс. рублей каждый. Стильные кроссоверы с фирменной наклейкой "Удача в придачу!" на капоте покинули свое место, где были "припаркованы" целую неделю. И сегодня по белорусским дорогам колесят уже 167 автомобилей от "Евроопт".

Покупатели, выигравшие новенькие "Ниссан Джук", уже сегодня смогли уехать на них к себе домой

Полноправной хозяйкой белоснежного "Ниссан Джук" с сегодняшнего дня является покупательница из города Слонима Гродненской области Алеся Пышко. По специальности она юрист, но сейчас находится в поисках работы и ухаживает за своей бабушкой, которой 85 лет. И которая очень любит гадать … на блюдечке. Недавно бабушка нагадала внучке "много денег" и "гостей". Практически так все и получилось!

"Удача в придачу!" Алеся Пышко: "Мечтали о машине очень давно, во многих играх участвовали, но все не получалось… Повезло только в игре

"Мечтали о машине очень давно, во многих играх участвовали, но все не получалось… Повезло только в игре "Удача в придачу!" , - счастливо улыбается победительница. - Играть мы начали, как только игра появилась, но до этого выигрывали максимум по 2 рубля, не больше. И когда последний раз закупались, а кодов за прошлую неделю получилось очень много, я даже пошутила: опять будут 2 рубля. А выиграли машину! Права есть и у меня, и у мужа, так что будем по очереди ездить. Впервые у нас будет новенький автомобиль, прямо из салона!"

Ключи от красного "Ниссан Джук" сегодня получила Наталия Довгулевич из поселка Энергетиков Дзержинского района Минской области, которая вот уже 35 лет работает лаборантом в школе.

Лаборант Наталия Довгулевич: "Наш автомобиль уже старенький, и этот выигрыш очень и очень кстати!"

"Наш автомобиль уже старенький, и этот выигрыш очень и очень кстати! - делится своей радостью Наталия Анатольевна. - Играем мы два года и уже выигрывали два раза по 10 рублей, кофе, шоколадку… Но это первая большая удача! Набрали рублей на 20 всяких вкусняшек, фруктов, шоколадок... И удача нас не обошла! Когда услышала о своей победе, прыгала от счастья! Вся школа звонила, все соседи, двери не закрывались. Вы знаете, я все время говорила: я точно что-нибудь выиграю большое. Так что мечты сбываются!"

А "Ниссан Джук" яркого солнечного цвета отныне будет радовать семью Романюк из Гомеля. "Старший сын, Кирилл, когда услышал о выигрыше, закричал: ура, у меня будет машина! Он у нас студент медуниверситета и по учебе приходится много по столице ездить, муж уже думал ему свой автомобиль отдавать, а теперь все так удачно получилось!" - радуется победительница Светлана Романюк, которая сама работает медсестрой в Гомельской областной клинической больнице. Кстати, удачными для этой семьи стали покупки как раз ко дню рождения Кирилла!

Медсестра Светлана Романюк: "Старший сын, Кирилл, когда услышал о выигрыше, закричал: ура, у меня будет машина!"

"В тот вечер, когда проходил розыгрыш, я как раз была занята, а муж смотрел телевизор. Помню, начал кричать: Светлана Ивановна, ты в списках претендентов на приз! Я забежала в комнату, и тут называют нашу фамилию… - вспоминает удачливая покупательница. - Это было просто шоковое состояние! Мы до этого смотрели, как люди выигрывают, и только думали: может, и нам когда-то повезет? И вот повезло! Так что, наверное, у каждого свое время для удачи".

Еще 200 покупателей в 62-м туре выиграли денежные призы по 500 рублей. Забрать эти суммы победители смогли уже в среду, 4 апреля, в гипермаркетах своих областных центров. Счастливчиков из Минска и Минской области ждали в "Е-Сити" на ул.Денисовской, 8.

Покупатели, выигравшие по 500 рублей, получили свои призы в среду. В столичном "Е-Сити" наградили счастливчиков из минского региона

"Такой крупный выигрыш у нас впервые, хотя играем давно. Счастливыми стали покупки к Пасхе! Специально приехали для этого в "Евроопт" на Денисовской, причем как раз в день розыгрыша. Может быть, это нам удачу и принесло? - с улыбкой делится своей историей многодетная семья Герко из поселка Партизанский Вилейского района. - Для нашей большой семьи это, конечно, очень хорошая поддержка! Денежки потратим опять же на покупки в "Евроопт"!"

Многодетная семья Герко: "Счастливыми стали покупки к Пасхе!"

"Наша знакомая из Несвижа выиграла квартиру, поэтому и мы стали играть по-серьезному. И подфартило! - рассказывает Людмила Гарбуз из агрогородка Снов Несвижского района, которая пришла за призом вместе с внуками. - На каникулы приехала за внуками присмотреть, все ходили с ними за вкусняшками. Так что, благодаря внукам, можно сказать, и выиграли! Тратить деньги будем тоже в "Евроопт". Мечтаем еще о машине и квартире!"

Людмила Гарбуз: "На каникулы приехала за внуками присмотреть, все ходили с ними за вкусняшками. Так что, благодаря внукам, можно сказать, и выиграли!"

Уже более двух лет игра "Удача в придачу!" тур за туром исполняет мечты белорусов. С февраля 2016 года разыграны 42 квартиры в Минске, 167 автомобилей, 320 путевок на двоих на лучшие курорты мира. И более 1,5 млн других призов. В целом призовой фонд народной игры за это время составил свыше $15 млн!

Стать участником игры очень просто - достаточно один раз зарегистрироваться на странице "Удача в придачу!" сайта evroopt.by. А затем совершать свои обычные покупки в ближайших магазинах "Евроопт" и "Бруснічка" или заказывать товары с бесплатной доставкой на сайтах "Е-доставки" и "ГиперМолла". Не забудьте использовать при расчете дисконтную карту "Е-плюс" либо "Статускарту". Игровой код будет начислен за каждые 10 рублей (алкоголь и сигареты не учитываются) в чеке с "товаром удачи".

"Евроопт", "Бруснiчка", "Е-доставка", "ГиперМолл"... Так много способов "словить" удачу! Следующий розыгрыш 10 апреля!

Игровые коды, начисленные за покупки с 2 по 8 апреля, примут участие в розыгрыше призов 63-го тура. На кону во вторник, 10 апреля, еще одна квартира в престижном районе Минска - по адресу ул.Ильянская, 6, а также три автомобиля "Ниссан Джук" и более 50 000 других призов!

На кону в предстоящий вторник квартира в Минске, три автомобиля "Ниссан Джук" и еще более 50 000 призов!

Получите в придачу к своим повседневным покупкам шанс выиграть автомобиль или квартиру в Минске! Тем более что как раз в эти дни во всех магазинах "Евроопт" продукты для традиционного пасхального стола можно купить по сниженной цене! Акция продлится по 8 апреля включительно. Также в некоторых гипермаркетах запланированы специальные праздничные мероприятия. Подробности акции - на сайте evroopt.by.

Совершайте нужные вам покупки, участвуйте в игре "Удача в придачу!" - и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!